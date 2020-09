Hannover

Das Urteil gegen „Loverboy“ Hasan A. (34) ist vertagt worden. Rechtsanwalt Professor Michael Nagel hatte überraschenderweise am Montag noch Beweisanträge. Es geht darum, ob der Angeklagte Annika (19, Name geändert) zur Prostitution gezwungen hat. „Am Wochenende hat sich bei mir eine Zeugin gemeldet“, erklärte der Anwalt. Die Frau stamme nicht aus dem Milieu. Was wird die Zeugin sagen? Kann sie glaubhaft bekunden, dass sich Annika freiwillig prostituiert hat? Warum meldet sich die Frau erst so spät? Der Prozess läuft seit Mai. Da Anwalt Nagel unter Ausschluss der Öffentlichkeit plädierte, blieben weitere Details im Gerichtssaal.

Die drei Anwälte von Hasan A. verfolgen den Ansatz, dass sich Annika bereits als Minderjährige freiwillig prostituiert habe. So wurde am Montag ein Brief verlesen. Dort schreibt die junge Frau an ihren Anwalt: „Ich bin schon früh in meinem Leben mit dem Milieu und Prostituierten in Kontakt gekommen.“ Das Milieu habe sie gereizt, wohl auch wegen der guten Verdienstmöglichkeiten. Dann der entscheidende Satz: „Ich habe mich später bei Online-Portalen wie „Sugardaddy“ angemeldet, da kannte ich Hasan noch gar nicht.“ Wahrheit oder der Versuch den Ehemann rein zu waschen?

Staatsanwalt fordert mehr als sechs Jahre Haft

Der Ermittlungsführer glaubt nicht, dass Annika schon mit 17 eine ausgebuffte Hure war. Nachdem sich Annika in Hasan verliebt hatte, ging sie für ihn auf den Strich. Doch sie habe nicht mal das kleine Einmaleins einer Prostituierten beherrscht. So habe sie nicht gewusst, was „tabulos“ (Sex ohne Kondom) bedeutete, sagte der Kriminalbeamte.

Annika lernte den Angeklagten im Januar 2019 in einer Shisha-Bar in Hannover kennen. Im Prozess konnte allerdings nicht bewiesen werden, dass der Angeklagte von der Minderjährigkeit wusste. Staatsanwalt Alexander Dlugaiczyk forderte sechseinhalb Jahre Haft wegen schwerer ausbeuterischer Zuhälterei, Drogenhandels und Körperverletzung. Die Anwälte halten die Vorwürfe für größtenteils nicht bewiesen.

Angeklagter und Annika haben geheiratet

Der Prozess stellt hohe Anforderungen an die Juristen. Denn Annika ist von ihren anfänglichen Vorwürfen gegen den Angeklagten abgerückt. Mehr noch: Beide haben vergangene Woche im Gefängnis nach islamischen Recht geheiratet. Sie hat damit ein Aussageverweigerungsrecht. Doch wie steht es mit der Auswertung ihres Handys oder der Telefonüberwachung?

Hasan A. sitzt seit vergangenem Jahr in U-Haft. Er ist bereits mehrfach vorbestraft. Laut Anklage soll er Frauen kontrolliert, geschlagen und unter Druck gesetzt haben. So habe Annika einen Tagesumsatz von 1000 Euro machen müssen und durfte nicht ohne seine Erlaubnis aus dem Haus gehen. Seit dieser Zeit trägt sie auch seinen Namen auf ihrem Körper. Sein „Brandzeichen“?

Von Thomas Nagel