Hannover

Wegen des sexuellen Übergriffs auf eine Patientin war er im Mai 2019 vor dem Amtsgericht zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Damit wollte und will sich ein Zahnarzt (75) aus Hannover jedoch nicht abfinden. Zum Auftakt des Berufungsprozesses am Dienstag vor dem Landgericht beteuerte er erneut seine Unschuld. Vielmehr sei es die 39-Jährige gewesen, die mit einem Kuss auf den Mund eine Grenze überschritten hätte.

Was hat sich an diesem Nachmittag des 24. Oktobers 2017 in der Zahnarztpraxis abgespielt? Dass der Angeklagte und seine ehemalige Patienten unterschiedliche Angaben dazu machen, war abzusehen. Tatsächlich unterschieden sich ihre Aussagen aber in praktisch jedem Detail – angefangen von der Ankunftszeit der 39-Jährigen und dem Oberteil, das sie trug, bis hin zur Sitzposition auf dem Behandlungsstuhl. In erster Instanz war das Amtsgericht jedenfalls den Schilderungen der Unternehmensberaterin gefolgt. Der Zahnarzt, der zuvor viele Jahre mit ihren Eltern befreundet war und auch mit ihr schon mehrfach Spiele von Hannover 96 im Stadion verfolgt hatte, habe sie vor und während der Behandlung mehrfach sexuell bedrängt.

„Was für eine Granate“

Schon bei der Begrüßung habe er versucht sie zu küssen. „Schaut sie euch an, was für eine Granate. Ich liebe sie“, soll er zu seinen Mitarbeiterinnen gesagt haben. Im Behandlungszimmer habe der 75-Jährige der Frau dann vorgeschlagen, zu zweit nach Berlin zu fahren. Dort könnten sie „ausschlafen, sich küssen und streicheln“, schilderte das Opfer. Schon der Gedanke, sie auf die Stirn zu küssen, würde ihn glücklich machen. Später könnte sie dann mit seiner Kreditkarte shoppen gehen. „Ich habe mich als Objekt herabgewürdigt gefühlt“, schilderte die Frau, die an der Seite von Anwalt Matthias Waldraff als Nebenklägerin auftrat, die Szene.

Obwohl sie das Angebot unmissverständlich ablehnte, ließ der Familienvater nicht locker. Im Gegenteil: Schamlos habe er ausgenutzt, dass seine Patienten unter Einfluss der Betäubungsspritze und bei laufender Behandlung (Einsetzen eines Inlays) praktisch wehrlos auf dem Behandlungsstuhl saß. Mehrfach habe er ihr an die Brust gefasst und ihr zwei Finger auf eine Weise zwischen die gefalteten Hände gesteckt, die laut der Vorsitzenden Richterin eindeutig einen sexuellen Kontext hat.

„Ich fand das alles ekelhaft und wollte nur noch raus“, schilderte die 39-Jährige. Mitten in der Behandlung mit freigelegtem Zahn habe sie sich ihrem Peiniger aber ausgeliefert gefühlt. Zudem sei sie aufgrund dessen freundschaftlicher Kontakte zur Familie „überrumpelt“ gewesen. Zum Abschied steckte er ihr noch seine Handynummer zu – falls sie sich das Berlin noch anders überlege.

Angeklagter sieht sich als Sündenbock

Alles Lüge, beteuerte hingegen der Angeklagte. Sie sei es gewesen, die ihn zu Begrüßung auf den Mund geküsst hat. Über den Arm habe er ihr lediglich beruhigend gestrichen, um ihr die Angst vor der Behandlung zu nehmen. Die Handynummer habe er ihr für den Notfall gegeben, falls nach der Behandlung Schmerzen auftreten. Und überhaupt sei er nur der „Sündenbock“ für die Probleme in Familie der Patientin.

Was der 75-Jährige damit genau meinte, fragte sich nicht nur die Richterin. Sowohl die Patientin als auch tags zuvor ihre Mutter hätten ihm von einem Krach in der Familie erzählt. Sie würden den Vater und Ehemann verdächtigen, seinen Urlaub auf Gran Canaria heimlich mit einer Geliebten zu verbringen. Was das mit dem Zahnarzt zu tun hat? Ein vorgetäuschter Übergriff auf die Tochter hätte laut Verteidiger Michael Dölp einen „Solidarisierungseffekt“, um vom eigentlichen Ärger abzulenken und die Wogen innerhalb der Familie zu glätten. Ob das Gericht sich von dieser Argumentation überzeugen lässt, wird sich im November zeigen. Dann sind zwei weitere Prozesstermine angesetzt, der erste am 4. November.

Von André Pichiri