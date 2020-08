Hannover

Dass seine große Liebe ihn verlassen hat, konnte er einfach nicht akzeptieren. Also schlich sich der 22-jährige Syrer in die Wohnung seiner Ex-Freundin, überwältigte und vergewaltigte sie. Noch vor Ort konnte die Polizei Dlovan K. stellen. Am Freitag wurde der junge Mann zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte die Vorwürfe gestanden.

Über zwei Jahre hatten er und seine Ex-Freundin eine Partnerschaft, sie lebten teilweise in einem gemeinsamen Haushalt in Hannover. K bezeichnete die sieben Jahre ältere Frau als seine große Liebe, hatte sich sogar ihren Namen, umgeben von einem Herz, an den Ringfinger der linken Hand tätowieren lassen – am Vorabend der Tat. Der einvernehmliche Sex während der Partnerschaft sei für ihn gleichbedeutend damit gewesen, „dass sie nun seine Frau sei“, trug sein Pflichtverteidiger Clemens Anger vor.

Er steigerte sich „massiv“ in die Partnerschaft

Als nach zwei Jahren die Beziehung in die Brüche ging, wollte er dies nicht akzeptieren. Er habe sie weiter geliebt und sexuell begehrt, ließ K. über seinen Anwalt vortragen. In der folgenden Zeit steigerte er sich „massiv“ in die Partnerschaft hinein, stellte der Zeugin auch nach, war eifersüchtig, beschimpfte sie als „Nutte“, „Schlampe“, „Hure“ und drohte ihr sogar, sie umzubringen – was die junge Frau im März 2019 zur Anzeige brachte.

Schon die etwa zweijährige Beziehung sei immer wieder von Streit geprägt gewesen sein, schilderte das Opfer dem psychiatrischen Gutachter Andreas Tänzer. Sie selbst erschien vor Gericht – trotz Ladung – nicht. K. habe immer mehr Machtattitüden an den Tag gelegt, auf Rollenverhältnisse bestanden: Sie solle nicht mehr arbeiten, dagegen wolle er für den Unterhalt sorgen. Obgleich er das kaum konnte: Ohne Schulabschluss war der junge Mann 2015 aus Syrien mit seinem Onkel nach Deutschland gekommen, arbeitete hier lediglich als Minijobber in der Gebäudereinigung. Das wenige Geld gab er zudem auch für Prostituierte und in Spielhallen aus.

Das Jugendamt brachte ihre Kinder in Sicherheit

Die Streitigkeiten nahmen zu und wurden auch vor den vier Kindern der Frau (3 bis 11 Jahre, aus einer vorherigen Beziehung) ausgetragen. Sogar zu Rangeleien, heftigen Drohungen soll es nach Angaben des Opfers gekommen sein, besonders als er auf ihrem Handy eine Datingapp fand. Er rastete aus und zerstörte ihr Telefon. Das Jugendamt schritt ein, nahm die Kinder teilweise in Obhut oder brachte sie beim leiblichen Vater unter.

Als die Frau sich schließlich von dem 22-Jährigen trennte, stalkte er sie über etwa sechs Monate, wusste scheinbar immer wo sie war. Schickte ihr immer aggressivere Textnachrichten, lauerte ihr auf, bedrängte sie und passte sogar die älteste Tochter ab – sie solle ihre Mutter überzeugen, zu ihm zurückzukehren. Auch in ihre Wohnung drang er in dieser Zeit schon einmal ein – eine Woche vor der Tat.

In Unterhose hinter der Kinderzimmertür

So auch am Tattag Anfang April 2020: K. schlich sich in die Wohnung seiner Ex. Bereits vorher hatte er stundenlang vor ihrem Haus gestanden, forderte mit immer anzüglicheren Textnachrichten Sex von „seiner Frau“. Gegen 22 Uhr erwachte die vierfache Mutter durch ein Geräusch und entdeckte den jungen Mann hinter der Kinderzimmertür. Er hatte sich bereits bis auf die Unterhose ausgezogen.

Sie führte ihn ins Wohnzimmer, versuchte ihn per Gespräch zu beruhigen, was zunächst auch funktionierte. Doch irgendwann rastete er aus, überwältigte die Frau auf der Couch mit Gewalt, hielt ihr Mund und Nase zu, um sie am Schreien zu hindern und vergewaltigte sie.

Als die Frau einwilligte, keine Hilfe zu rufen und ihm ins Schlafzimmer zu folgen, um den Sex für ihn zum Abschluss zu bringen, konnte sie fliehen. Die unter Schock stehende Frau nutzte die Gelegenheit, rettete sich zu Nachbarn, die die Polizei riefen und den Täter sogar an der Flucht hinderten, bis die Beamten eintrafen.

Geständnis und Reue

Über seinen Anwalt entschuldigte sich der junge Syrer für die Tat, er habe einen großen Fehler gemacht. Sein Geständnis und auch seine Reue halfen ihm dabei, das Strafmaß etwas zu senken: Von anfänglich fünf Jahren und mehr, schraubte die Staatsanwaltschaft ihre Forderung auf 4 Jahre, sechs Monate Haft herunter.

Die Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Joachim Lotz kam jedoch der Forderung der Verteidigung von 4 Jahren und drei Monaten Gefängnis nach. Sein Geständnis habe es letztlich auch dem Opfer erspart, sich vor Gericht noch einmal mit der Tat und dem Täter auseinanderzusetzen.

