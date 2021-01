Hannover

Das Leben hat sich tief in das blasse, schmale Gesicht von Jessica K. eingegraben. Die 47-jährige Frau wirkt 15 bis 20 Jahre älter. Sicher hat der übermäßige Zigarettenkonsum zu ihrer Erscheinung beigetragen. Aber gewiss auch die Traurigkeit in ihrem Leben. 2015 habe sie sich das Leben nehmen wollen, erzählte sie am Dienstag im Landgericht. Sie sei depressiv.

Depressiv könnte man alleine schon bei den Anklagevorwürfen werden: Die schmale Frau soll am 5. August 2020 in der Spielhagenstraße ( Südstadt) um 23.30 Uhr einen Kollegen niedergestochen haben. Zuvor habe sie die Herausgabe eines Schuldscheins über 200 Euro erpresst. Als der Mann den Notruf wählte, stach sie wieder zu. Ihre Worte laut Anklage bei dem Stich: „Ich find Dich sch...“. Sie sei erst gegangen, als ihr das Opfer versicherte, alles auf sich beruhen zu lassen.

War das Opfer ein Grabbler?

Dabei hat die Angeklagte sogar noch Glück. Denn ein anderer Staatsanwalt wäre vielleicht darauf gekommen, einen versuchten Totschlag oder gar versuchten Mord anzuklagen. Denn bei dem Opfer perforierte nach dem Bauchstich der Darm. „Potenziell lebensgefährlich“, heißt es in der Anklage.

Nun stellte Jessica K. die Dinge aus ihrer Sicht dar. Bei ihrer Aussage wirkte sie fahrig, erzählte immer wieder unwichtige Sachen. Sie beklagte immer wieder ihr schweres Schicksal: Krankheit, Wohnungsverlust, Stress. Doch die wichtigen Dinge erzählte sie so wirr, dass Richterin Andrea Jans-Müllner mehrfach nachfragen musste. So berichtete die Angeklagte nicht, was sie um 23.30 Uhr in die Wohnung des Opfers trieb. Aus ihrer Sicht ein aufdringlicher Grabbler. Es hörte sich so an, als sei sie durch Zauberhand an den Tatort gekommen.

Angeklagte bestreitet, Kollegen Geld geschuldet zu haben

Sie habe ihm auch kein Geld geschuldet. Im Gegenteil. Er habe ihr immer wieder Zigaretten-Geld aufgedrängt. Er wollte wohl mehr, vermutete Jessica K. Er habe ihre Attraktivität gepriesen. Wobei die Schönheit im Auge des Betrachters liegen muss. Aber sie habe nichts von ihm gewollt. Er habe gestunken und immer nur von sich erzählt.

Irgendwie war sie dann am 5. August spätabends in der Wohnung. Er trat in Shorts und T-Shirt entgegen. Irgendwie waren beide dann im Schlafzimmer. „Er hielt mich fest.“ Sie habe dann nach einem Gegenstand gegriffen, der neben ihr lag. „Ich wusste nicht, dass es ein Messer war“, erzählte die Angeklagte. Zugestochen habe sie. „Ich weiß aber nicht wie heftig.“

Von Thomas Nagel