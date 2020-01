Prozess in Hannover: Firma räumt Wohnung und kassiert weiter Miete

Hannover

Hedwig Schrader (Name geändert) wurde 97 Jahre alt. Am 19. September 2017 verstarb sie in ihrer Wohnung im Vinnhorster Weg ( Burg). Ein stiller Tod. Ihr Leben hat bis auf ein Sparkonto mit 53.000 Euro keinerlei Spuren hinterlassen. Verantwortlich dafür ist die Baubecon Immobilien GmbH. Nun klagen die „unbekannten Erben“ gegen die GmbH. Genauer gesagt, der Nachlassverwalter will zunächst 1454 Euro von der Immobilien-Firma erstattet bekommen.

Am 16. Januar 2018 ließ die Baubecon die 71 Quadratmeter große Wohnung (500 Euro Miete) räumen. Eine Entrümpelungsfirma wurde engagiert. Am Ende der Aktion war die Wohnung besenrein. Alle persönlichen Gegenstände wie Briefe, Fotos oder auch Dokumente landeten im Abfall. Der Verkauf von Möbeln und Kleidung (darunter auch Pelze) erbrachten einen Erlös von 700 Euro.

Nach der Räumung kassierte Firma weiter Miete

Für Amtsrichterin Catharina Erps ist das Entscheidende: Zum Zeitpunkt der Räumung bestand das Mietverhältnis noch, die Miete wurde bis zum April 2018 vom Konto abgebucht. Die Richterin urteilte: „Es gab ein Mietverhältnis. Niemand hatte das Recht, die Wohnung aufbrechen zu lassen.“ Also muss die Firma den Erlös aus der Wohnungsauflösung plus Miete für den halben Januar und Februar zurückzahlen. Die Mieten für März und April hatte der Nachlassverwalter bereits zurückbuchen lassen.

Doch was ist mit den 2000 Euro, die Hedwig Schrader zwei Wochen vor ihrem Tod abgehoben hatte? „Das Geld oder Teile des Geldes sind verschwunden“, sagt André Christoph, Anwalt des Nachlassverwalters. Solche Fälle, wie der von Hedwig Schrader, geschehen permanent. So wurde auch kein Schmuck in der Wohnung gefunden. Das sei relativ ungewöhnlich. Nun könne man nur mutmaßen, was mit Geld und Wertgegenstände geschehen sei, sagt Anwalt Christoph.

Im Zweifel erbt der Staat

„Was hätte meine Mandantin machen sollen?“, fragte der Anwalt der Immobilien-Firma. „Sie hätten beim Amtsgericht einen Nachlassverwalter beauftragen müssen“, erklärte die Richterin. In der Tat hatte die Firma das Amtsgericht angeschrieben und über den Todesfall informiert. Doch von Amtswegen ist dann nichts weiter geschehen. Für Anwalt Christoph ist auch das nichts Ungewöhnliches: „Das Amtsgericht hat aus Kostengründen oft keinen Bedarf, einen Nachlassverwalter zu bestellen.“

Als das Sparbuch mit der hohen Summe auftauchte, musste ein Nachlassverwalter bestellt werden. Nun ist die Frage, wer erbt das Vermögen der verstorbenen Frau? Bekannt ist nur, dass die Seniorin verwitwet war. Sollten sich keine Verwandten ermitteln lassen, dann erbt der Staat das Geld. Aus diesem Grund wäre es so wichtig gewesen, die persönlichen Dinge der Frau zu erhalten und sichten.

Von Thomas Nagel