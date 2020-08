Hannover

Was Yonca T. am 27. März 2019 erlebt hat, ist das Grausamste, das eine Mutter erleben kann. Ihr zwei Monate altes Kind wurde getötet – erschlagen vom eigenen Uropa. Betrunken war Wolfgang T. in seiner Wohnung rücklings auf den am Boden liegenden Säugling gefallen, der an einem schweren Schädelhirntrauma starb. Dabei hatte der wegen eines Nervenleidens ohnehin schwankende Mann zuvor mehrere Bitten der Enkelin ignoriert, nicht so dicht an dem Kind vorbeizugehen. Wegen fahrlässiger Tötung verurteilte das Amtsgericht den 76-Jährigen am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten.

Dass es in so einem Prozess nur Verlierer geben kann, war schon vor Beginn klar. Doch Yonca T., die als Nebenklägerin auftrat, brachte diesen schweren Gang beeindruckend stark hinter sich. Eine Therapie helfe ihr und ihrem älteren Sohn (5), die Tragödie zu verarbeiten. Zudem ist sie mittlerweile nochmal Mutter geworden. Eine Kerze im Wohnzimmer hält jeden Tag die Erinnerungen an den Sohn wach, der in der Wohnung von Wolfgang T. in der Vinnhorster Straße ( Langenhagen) starb. „Ich kann ihn nicht mehr lieben und ihm auch nicht verzeihen“, sagt die junge Frau über ihren Großvater. Und doch haben sie mittlerweile wieder Kontakt – ihrem älteren Sohn zuliebe. „Er hängt sehr an seinem Uropa“, sagt die 26-Jährige. Schrittweise würden sie sich deshalb wieder annähern.

Alkoholsucht und Gleichgewichtsstörungen

„Er wäre an diesem Tag lieber selbst gestorben“, erklärte Verteidiger Clemens Anger stellvertretend für seinen Mandanten. Der gehbehinderte und schwerhörige Mann vermittelte glaubhaft den Eindruck eines gebrochenen Mannes. Er hatte jedoch augenscheinlich Mühe, dem Prozess zu folgen. Ein psychologischer Sachverständiger attestierte dem Rentner aufgrund seiner langjährigen Alkoholsucht eine Hirnschädigung. Auch das Nervenleiden im Fuß rühre vom massiven Trinken.

Den Kontrollverlust – zur Tatzeit hatte der Rentner schätzungsweise 2,6 Promille intus – ließ Richterin Monika Pinski nicht als Erklärung oder gar als Entschuldigung gelten. Drei Bitten der Mutter, beim Wickeln nicht an dem Säugling, sondern an der anderen Seite des Tisches entlang zu gehen, hatte der Mann ignoriert. Dabei litt er da bereits unter schweren Gleichgewichtsstörungen, die auch schon zu mehreren Stürzen geführt hatten. Tatsächlich kippte er auch an diesem Nachmittag um – direkt auf das Kind. Am Telefon hatte er Yonca T. zuvor belogen. Er habe keinen Alkohol getrunken.

„Du kannst doch neue Kinder machen“

„Du kannst doch neue Kinder machen“, hatte Wolfgang T. seiner Enkelin kurz nach dem Unglück im Krankenhaus gesagt. Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch betrunken war – ein schwer zu ertragender Satz. Umso bemerkenswerter, dass Yonca T. den Kontakt allein des ersten Kindes willen wieder aufgebaut hat. Von der Richterin brachte ihr das „größten Respekt“ ein. „So viel menschliche Stärke muss man erstmal haben.“

Wolfgang T. ist seit rund einem Jahr trocken. „Es tut mir leid“, mehr brachte er nach dem Urteilsspruch nicht mehr heraus. Wegen fahrlässiger Tötung erhielt er eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten. Zudem muss er 500 Euro an den Verein „Kleine Herzen“ zahlen.

Von André Pichiri