Prozess gestartet: Ernst August von Hannover entschuldigt sich

Hannover

Der Welfenprinz soll sich im vergangenen Sommer in seinem Jagdhaus mit Alkohol und Medikamenten in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit versetzt und in dieser Verfassung unter anderem einen Polizisten verletzt und eine andere Beamtin sowie Angestellte bedroht haben. Vorgeworfen werden ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung und Nötigung. Der Strafrahmen beträgt dem Gericht zufolge bis zu drei Jahren Haft.

Zum Auftakt hat sich der Welfenprinz gleich entschuldigt: „Ich übernehme die Verantwortung, bedauere das Geschehene außerordentlich und bin bereit, für die Schäden aufzukommen“, sagte der 67-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht Wels.

Verteidiger: „Er fühlte sich im Stich gelassen“

Die Verteidigung meinte, ihr Mandant habe sich nach einer Krebsoperation und durch einen Konflikt mit seinem Sohn in einer Ausnahmesituation befunden. „Er fühlte sich im Stich gelassen“, so einer seiner Verteidiger.

Journalisten warten vor Beginn des Prozesses gegen Welfenprinz Ernst August von Hannover am Landesgericht. Der Medienandrang ist groß. Quelle: Fotokerschi.At/Werner Kerschbaum

Für die Verlesung eines psychiatrischen Gutachtens wurde auf Antrag der Verteidigung die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Außerdem hat der Angeklagte erklärt, am Rest der Verhandlung nicht teilnehmen zu wollen. Er gehöre als ehemaliger Krebspatient einer Hochrisikogruppe an, und habe Angst, sich im Gerichtssaal mit dem Coronavirus anzustecken, sagte Ernst August von Hannover. Im Lauf des Tages sollen noch rund zehn Zeugen vernommen werden. Dem 67-Jährigen drohen bis zu drei Jahre Haft.

Urteil vielleicht noch am Dienstag

Der Prozess, der zunächst auf einen Tag anberaumt ist, wird von zahlreichen Medien gerade auch aus Deutschland verfolgt. Am Dienstag sind mehrere Zeugen sowie ein psychiatrischer Gutachter geladen. Ernst August ist ein Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II.

Von dpa