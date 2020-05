Prozess gegen mutmaßliche Bandendiebe geplatzt

Hannover

Der Prozess gegen zwei litauische Autoteile-Diebe ist am dritten Prozesstag geplatzt. Eine Schöffin war in die Ermittlungen gegen Vytautas J. (41) und Andrejus C. (32) involviert. „Sie war als städtische Mitarbeiterin an der Auswertung eines Blitzerfotos beteiligt, dass in den Akten als Beweismittel liegt“, erklärte Rechtsanwalt Björn Nordmann. Er verteidigt Vytautas J.

Die Angeklagten sollen reihenweise BMW-Autos in der Region Hannover und in Nordrhein-Westfalen aufgebrochen und ausgeschlachtet haben. Die Teile (Schalthebel, Lenkrad mit Airbag, Tachos und Navis) wurden in Litauen verpackt und als neuwertig verkauft. Die Diebe machten eine Beute in Höhe von etwa 200.000 Euro, der Schaden an den Autos dürfte noch deutlich höher liegen.

Anwälten sind die Strafen zu hoch

Im Rahmen einer Verfahrensabkürzung hatte die Kammer, Staatsanwalt und Anwälte intensiv eine Verständigung diskutiert. Richterin Britta Schlingmann hatte bei einem Geständnis auf Basis der Anklage für Andrejus C. eine Haftstrafe von gut vier Jahren in Aussicht gestellt. Vytautas J. sollte rund ein Jahr mehr bekommen. Er stand zur Tatzeit (20. September bis 19. November 2019) unter Bewährung. Er war wegen der gleichen Delikte bereits aufgefallen.

Beide Anwälte erklärten, dass sie die Verständigung nicht annehmen werden. Anwalt Daniel Brunkhorst meinte: „Wir haben ein Problem mit dem Bandenvorwurf. Und uns ist die Strafe zu hoch.“ Nordmann erklärte, dass er prinzipiell für einen Deal bereit sei. Allerdings liege seine Obergrenze der Haftstrafe bei vier Jahren. Zumal sein Mandant noch ein Jahr für die früheren Taten absitzen müsse. Laut Anklage hat die Lebensgefährtin von J. die gestohlenen Dinge in Litauen verwahrt. Dem widersprach Anwalt Nordmann mehrfach.

Serie von BMW-Aufbrüchen

Die Angeklagten müssen trotzdem mit einer baldigen Verurteilung rechnen. Wie Gerichtssprecher André Wilkening mitteilte, wird der Prozess bereits am 18. Mai mit einer neuen Schöffin von vorne beginnen. Dieser Termin stand schon zu Prozessbeginn fest.

Der Beginn der Diebesserie war am 20. September in Langenhagen. Dort sollen die Angeklagten in einer Nacht drei Autos aufgebrochen haben. Sie fingen das Keyless-Go-Signal ab. Sie stahlen Lenkräder, Tachos, Schalthebel und Navis. Weitere Tatorte waren Mellendorf (22. September), Sehnde (24. September), Laatzen (26. September), Lehrte (12. Oktober). Von da an verlegten die Diebe ihren Arbeitsort nach Nordrhein-Westfalen. Letztendlich wurden sie am 19. November in Lehrte gefasst, die Polizei hatte ihre Telefone abgehört.

Von Thomas Nagel