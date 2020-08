Hannover

Im Prozess gegen Rockerboss Frank Hanebuth wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, Beihilfe zur Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz hat am Dienstag der Hauptbelastungszeuge seine Aussage bei der Polizei weitestgehend widerrufen. Der Chef einer Autowerkstatt wollte sich an weite Teile der Ereignisse nicht mehr erinnern.

Im April 2018 sollen die Männer zu dem Chef einer Autowerkstatt in Langenhagen bei Hannover gekommen sein. Dabei soll das Opfer geschlagen worden sein - allerdings nicht von Hanebuth, sondern von einem heute 46-Jährigen. Bei dem Vorfall ging es der Anklage zufolge um Mietrückstände in Höhe von 2500 Euro. Der Rocker-Chef und drei der Mitangeklagten sollen Tadeusz G., der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, beim Eintreiben von Schulden geholfen haben.

Anzeige

Werkstattchef will Aussage verweigern

Ob er seine Aussage verweigern könne, startete der sichtlich nervöse Werkstattchef Tomasz T. seine Aussage. Auf den Hinweis von Richterin Monika Pinski, dass er aussagen müsse, begann ein lang andauerndes Herumdrucksen des 40-Jährigen, der sich aus dem Polnischen übersetzen ließ. Er möchte einfach nichts sagen. Es habe einen Konflikt gegeben, der inzwischen aber gelöst sei. Auf weiteres Nachhaken der Richterin erklärte er, dass der Angeklagte Tadeusz G., ihn zwar geschlagen habe, aber nur ganz leicht. Es ging um seine ehemalige Partnerin, die inzwischen mit G. zusammen war, und der er Geld schuldete. Man habe die Sache geklärt.

Weitere NP+ Artikel

Die Richterin erinnerte ihn an seine Aussage bei der Polizei, die er kurz nach den Ereignissen im April getätigt hatte. Unter dem amüsierten Kopfschütteln von Hanebuth und den anderen Angeklagten, gab der Hauptbelastungszeuge schließlich an: „Die Polizei hat sich das alles ausgedacht“. Richterin Pinski entließ den gestressten Zeugen nach weiteren erfolglosen Versuchen, genaueres über die Ereignisse zu erfahren, schlussendlich mit den Worten: „Sie müssen als Herr T. weiterleben – nur helfen kann ich Ihnen so schlecht.“

Mehr in Kürze

Von Simon Polreich