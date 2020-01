Prozess gegen Ex-OB Schostok geht am Dienstag weiter

Hannover

Einer der spannendsten Prozesse geht am Dienstag weiter. Im Schwurgerichtssaal arbeitet die 18. Große Strafkammer die Rathausaffäre auf. Erstmals sagen zwei Zeugen zu den gesetzeswidrigen Gehaltszulagen aus, derentwegen Ex-OB-Stefan Schostok, seinem ehemaligen Büroleiter Frank Herbert und dem einstigen Personaldezernenten Harald Härke Untreue vorgeworfen wird.

Seit Anfang Dezember müssen sich die drei verantworten. An den ersten beiden Prozesstagen äußerten sie sich. Härke räumte Schuld ein – Schostok und Herbert dagegen rechtfertigten sich. Der Ex-OB geht nach wie vor von Freispruch für sich aus – die Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen hatte er zurückgewiesen, die Staatsanwaltschaft allerdings ebenfalls.

Vermerk fotografiert

Von 9.30 Uhr an wird das Gericht zwei Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Personal vernehmen – darunter die Sachbearbeiterin, die in zwei Vermerken darauf hingewiesen hatte, dass Gehaltszulagen für Spitzenbeamte gesetzeswidrig sind. Einen Vermerk hatte Schostok in seiner Wohnung fotografiert, an Herbert weitergeleitet, die Zahlung indes erst später eingestellt.

Aussagen wird auch der für Personalrecht zuständige Bereichsleiter. Zum ersten Vermerk der Sachbearbeiterin hatte er notiert, Härke habe mit dem Innenministerium die Zulage für Frank Herbert abgestimmt. Zu Unrecht hatte dieser fast 50.0000 Euro bezogen.

Lesen Sie auch

Von Vera König