Der Müllwagenfahrer, der eine Elfjährige in Lehrte tödlich verletzte, hat sich zum Prozessauftakt bei der Familie des Mädchens entschuldigt. „Es tut mir unendlich leid“, sagte der 36-Jährige. „Ich fühle mit Ihnen. Ich würde alles dafür tun, es ungeschehen zu machen. Aber ich kann es leider nicht.“

Der Mann muss sich vor dem Amtsgericht Lehrte wegen fahrlässiger Tötung verantworten, aus Platzgründen wurde die Verhandlung am Donnerstag ins Landgericht Hildesheim verlegt.

Der Müllwagen kam bei dem Unfall im Januar 2019 aus der Germaniastraße und wollte auf den Ostring fahren – dabei erfasste er das Mädchen frontal mit der Stoßstange. Dem Fahrer wird vorgeworfen, das Kind übersehen zu haben, das an einer grünen Ampel die Straße überqueren wollte.

Die Unfallstelle in Lehrte. Quelle: Heidrich

Die Schülerin starb wenig später im Krankenhaus. Der Müllwagenfahrer fuhr zunächst weiter, weil er den Unfall nicht bemerkt haben will. Das Entsorgungsunternehmen gab den entscheidenden Hinweis auf den Mann.

Gedenkstein in Lehrte erinnert an die elfjährige Esra

Der tödliche Unfall hatte im Januar 2019 in der Region Hannover viele Menschen bewegt. Inzwischen erinnert ein Gedenkstein an der Unfallstelle an das Mädchen. Auf der schwarzen Granittafel sind mit goldener Schrift der Schriftzug „In ewiger Erinnerung“, der Name des Mädchens, ein Engel und ihr Geburts- und Sterbedatum eingraviert.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder schwere Unfälle mit Müllfahrzeugen und anderen großen Lastwagen. Experten fordern deshalb, mehr Laster mit elektronischen Assistenzsystemen auszustatten. In einer Studie habe sich das Müllfahrzeug als besonders Problem herausgestellt, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Nach vorne unten existiere ein großer toter Winkel, Fußgänger würden leicht übersehen.

