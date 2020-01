Neue Masche: So klaute eine Diebesbande Mähroboter aus Baumärkten

Hannover

Mähroboter für den Rasen werden immer beliebter – nicht nur bei Gartenbesitzern, sondern auch bei Dieben. Denn die Geräte, die um die 1000 Euro kosten, lassen sich gut über das Internet verkaufen. Mit einer miesen Masche hat eine Bande zwischen August 2017 und Juni 2018 Mähroboter aus Baumärkten in ganz Deutschland gestohlen. Einem mutmaßlichen Mitglied dieser Gruppe ist nun vor dem Landgericht der Prozess gemacht worden.

Die beiden Haupttäter sitzen bereits seit mehreren Wochen hinter Gittern. Bei der Verhandlung im September aber fehlte Jaroslaw D. (26) krank, deshalb sind die Verfahren getrennt worden. Aber auch am Montag tauchte er vor Gericht zunächst nicht auf. Sein Anwalt Burkhard Papendick hatte schon in den Wochen zuvor Probleme gehabt, seinen Mandaten zu erreichen. Also musste die Polizei nach dem gebürtigen Polen suchen, dessen Haftbefehl nur ausgesetzt war.

Mähroboter im Außenbereich der Baumärkte versteckt

Zwei Polizisten, die selbst als Zeugen geladen waren, brachten D. mehr als eine Stunde nach dem geplanten Beginn mit. Er war in seiner Wohnung in Herrenhausen gewesen – und hatte den Termin wohl nur verschlafen. Als der schlanke Mann in den Gerichtssaal kam, freute er sich über die Bilder, die die Pressefotografen machten. Er lächelte sogar vergnügt in die Kameras.

Jaroslaw D. neben seinem Verteidiger Burkhard Papendick im Landgericht. Der 26-Jährige ist schließlich freigesprochen worden. Quelle: Priesemann

Offenbar hatte er auch nichts zu befürchten. Denn die Zeugen entlasteten ihn – darunter auch sein Kumpel Michael K. (27), der derzeit im Maßregelvollzug in Moringen sitzt. Wegen des Diebstahls von Mährobotern sollen er und sein Komplize Marcel H. rund 70.000 Euro eingenommen haben. Er ist zu 4 Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.

Vor Gericht erklärte Michael K., wie er teilweise auch alleine die Mähroboter und einige Durchlauferhitzer aus den Baumärkten gestohlen hat. Zu den regulären Öffnungszeiten ging er in die Läden und schnappte sich die Geräte, die er im Außenbereich in der Nähe von Regalen versteckte.

Mähroboter mit dem Abschleppseil abgeseilt

Nachts kam er wieder, klettere über den Zaun in den Außenbereich des Baumarkts. Der muskulöse junge Mann hievte die 15 bis 20 Kilo schweren Mähroboter auf das Regal und lies sie mit einem Abschleppseil auf der anderen Seite des Zaunes wieder herab. So überwand er in Detmold sogar einen vier Meter hohen Zaun.

Später verkaufte er die Roboter dann bei Ebay-Kleinanzeigen. Der Baumarkt kam den Dieben dabei selbst auf die Schliche, die Mitarbeiter hatten sich die individuellen Seriennummer notiert und entdeckten die Geräte im Internet. Mähroboter seien laut dem Filialleiter eins der häufigsten, wertvolleren Diebesgute in den Baumärkten.

Angeklagter „zu tollpatschig“ für Diebstahl

In Detmold soll Michael K. Unterstützung von Jaroslaw D. gehabt haben – darauf deuteten Chatprotokolle von K. mit seinem Komplizen Marcel H. hin. Dem hatte er aber offenbar nur vorgegaukelt, mit Jaroslaw D. unterwegs gewesen zu sein. „Ich wollte ihm zeigen, dass ich auch unabhängig von ihm aktiv bin. Das war aber alles nur ausgedacht“, gab Michael K. zu.

Er habe Marcel H. unter Druck setzen wollen, seinem Kumpel Jaroslaw D. hielt er in Wirklichkeit für ungeeignet. „Er ist einfach zu tollpatschig für sowas und sollte von der Masche nichts wissen“, sagte er und belastete einen Mann, dem die Polizei bislang noch keinen Diebstahl nachweisen kann. „Auf der Anklagebank müsste eigentlich wer anderes sitzen, der war häufig unterwegs und hat weitergemacht, als wir aufgeflogen sind.“

Einige gestohlenen Mähroboter lagerte Marcel H. aber dennoch im Keller seines Freundes. Davon habe er ihm aber nichts erzählt. Er stecke Jaroslaw D. nur hin und wieder eine paar Scheine zu, weil dieser notorische Geldprobleme habe. Absprachen habe es keine gegeben – und so kam Jaroslaw D. noch einmal um eine Strafe herum. Freispruch hieß in diesem Fall das Urteil von Richter Patrick Geberding.

Von Sascha Priesemann