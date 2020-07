Hannover

Die eigentliche Hauptperson fehlte zum Prozessauftakt am Donnerstag vor der Schwurgerichtskammer. Die 23-jährige Auszubildende zur Hotelfachfrau ist gerade in der Reha. Dort lernt sie wieder, sich möglichst ohne Schmerzen zu bewegen.

Seit dem 13. Februar, 7.45 Uhr, ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Ihr Freund, Rico K. (35), hatte sie aus dem vierten Stock des Dormero-Hotels in der Hildesheimer Straße 34 (ehemals Maritim-Hotel, Südstadt) gestoßen. Bei dem Sturz aus etwa zwölf Meter Höhe brach sie sich den vierten Wirbel, mehrfach Arme und Beine sowie das Becken. „Sie wird den Rest ihres Lebens unter den Folgen des Sturzes zu leiden haben“, erklärte ihr Anwalt, Marco Burghardt.

Opfer überlebte zwölf Meter tiefen Sturz

Am Donnerstag war Prozessauftakt im Landgericht Hannover. Der Angeklagte muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Koch wohnte mit der Auszubildenden in dem Hotel zusammen. Laut Anklage hat er die junge Frau im Streit geschlagen und gewürgt. „Dann zwang er sie mit vorgehaltenem Messer auf den Fenstersims zu steigen und schlug das Fenster zu“, verliest der Staatsanwalt. Wie durch ein Wunder konnte sie sich am 14 Zentimeter schmalen Sims festhalten. Doch von dort habe sie Rico K. herunter geschubst.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen, auf Anraten seines Anwalts Clemens Anger. Das Gericht hat eine Psychiaterin beauftragt, die etwas über den Gemütszustand des Mannes zur Tatzeit sagen soll. Doch über die Tat und sein „Suchtbild“ habe Rico K. nicht mir ihr gesprochen, sagt Anwalt Anger. Ist die Tat unter Rauschgift-Einfluss geschehen?

Das Opfer überstand den Tötungsakt nur dank einer Notoperation. Zeugen hatten den Streit gehört. Nachdem Rico K. die Frau aus dem vierten Stock geschubst hatte, schloss er das Fenster und tat – nichts. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Der Angeklagte hatte bereits beim Haftrichter geschwiegen.

Am 10. Juli wird sich das ändern. Dann ist die Auszubildende wieder in Hannover und wird ihre Aussage machen.

Von Thomas Nagel