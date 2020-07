Hannover

Viele Paare suchen bei einem Therapeuten nach dem Ausweg ihrer Beziehungskrise. Klaus Dieter E. (80) und seine Frau (56) haben diesen Weg gefunden. Allerdings ist ihre „Therapie“ nicht zur Nachahmung empfohlen.

Nach ihrer Aussage nimmt die Ehefrau demonstrativ neben ihrem Gatten auf der Anklagebank Platz. „Ich habe ihm voll verziehen“, hatte sie vorher der Richter Svenja Tittelbach-Helmrich erzählt. Ein außergewöhnliches Bekenntnis in einem außergewöhnlichen Fall.

Anzeige

Vier Messerstiche nach banalem Streit

Tatort: Laatzen. Am 12. Oktober 2019 schaute sich die Frau ein Youtube-Video auf dem Fernseher an. Für ihren Mann war der Ton zu laut. Es gab einen Streit. Sie warf ihm die Fernbedienung des Fernsehers an den Kopf und biss ihm in den Finger. Klaus Dieter E. griff zum Messer. Vier Mal stach er zu, ein Stich in die Brust streifte die Lunge. Es bestand Lebensgefahr.

Weitere NP+ Artikel

„Ich fühlte mich schwach ihr gegenüber. Bei der Tat habe er unter dem Einfluss von Schmerzmitteln und Blutdrucksenkern gestanden“, heißt es in der Erklärung des Angeklagten. Weil er sofort nach der Tat Polizei anrief, ist er rein rechtlich vom versuchten Totschlag zurückgetreten. Deshalb musste er sich am Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Staatsanwalt forderte Haftstrafe für kranken Senior

Eine Ehe vor Gericht. Die Beziehung sei überwiegend positiv, so der Senior. Seine Frau sei manchmal etwas temperamentvoll. Die Beiden sind seit 28 Jahren verheiratet. Das Opfer wollte sich zur Tat nicht äußern. Angesprochen auf Gewalt in der Ehe, sagte sie nur: „Dazu sage ich nichts.“ Aber sie bestätigte, dass der Messerangriff das Paar wieder näher gebracht habe. Mit freudigem Gesicht erzählt sie, wie ihr Mann sie im Krankenhaus gepflegt habe.

Der Staatsanwalt wollte den schwer kranken und nicht vorbestraften Senior ins Gefängnis schicken. Schließlich habe der Angeklagte keine Versuche unternommen, die Tat therapeutisch aufarbeiten zu lassen. Dazu meinte Anwalt Fritz Willig: „Das ist lebensfremd. Das Paar hat sich die Chance einer Bewährung verdient.“

Richterin Tittelbach-Helmrich verurteilte den Angeklagten zu 18 Monaten Haft auf Bewährung. „Wir haben beobachtet, wie Sie liebevoll miteinander im Gerichtssaal umgehen.“ Der Messerangriff sei eine einmalige Affektsituation gewesen. Während dieser Worte sitzt Klaus Dieter E. allein auf der Anklagebank. Seine Frau hatte ihren Platz an seiner Seite geräumt.

Von Thomas Nagel