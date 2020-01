Protestbewegung: Schneller als die Politik erlaubt

Hannover

Das fängt ja gut an. Das Jahr ist keine drei Wochen alt und schon legen Demonstranten wieder die halbe Stadt lahm. In der Tat scheint die Dichte an Großdemonstrationen zuzunehmen. Dafür gibt es Gründe. Denn auch wenn sich die Regierung zuletzt etwas beweglicher zeigte und erst diese Woche beim Kohleausstieg einen Kompromiss präsentierte – längst haben sich viele Bewegungen von den politischen Prozessen emanzipiert. Der Bauer wartet eben nicht mehr, bis sich in Berlin jemand bewegt, sondern setzt sich selbst in seinen Trecker.

Fridays for Future sorgt für dicke Luft in Führungsetagen

Für dicke Luft sorgen auch die Klimaaktivisten von „ Fridays for Future“ – zumindest in den Vorstandsetagen. Die Ankündigung, nun die Aktionärsversammlungen aufzumischen, sollte für Aufregung sorgen. Denn wer immer noch glaubt, dass es sich „nur“ um einen Schülerprotest handele, muss mal Joe Kaeser fragen. Im Clinch mit den Klimaschützern hat der selbstbewusste Siemens-Chef gerade einen kapitalen Imageschaden kassiert.

Themen aussitzen war gestern

Die Strategie: Weil der Klimawandel nicht wartet, bis die Entscheidungsfindung in den Parlamenten abgeschlossen ist und draußen in der Welt Wirkung zeigt, machen die Aktivisten dort Druck, wo was passiert – bei den Investoren. Und die Politik? Muss zusehen, dass sie bei dem Tempo mitkommt. Wer heute noch meint, Themen aussitzen zu können, wird abgehängt – soviel ist sicher.

Von Harald Thiel