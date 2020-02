Protest im weißen Kittel: 3000 Ärzte demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen

Hannover

Statt ihr Stethoskop hatten sie für diesen Einsatz Trillerpfeifen, Rasseln und Transparente dabei. Unter dem Motto „Patient todkrank, Arzt todmüde“ demonstrierten am Dienstag in der Innenstadt rund 3000 Mediziner aus Universitätskliniken aus ganz Deutschland gegen die zunehmende Arbeitsbelastung. Anlässlich der laufenden Tarifverhandlungen für Ärzte hatte der Marburger Bund bundesweit zum Warnstreik in Hannover aufgerufen. Auch die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) war betroffen.

Tausende weiße Kittel prägten am Vormittag zunächst das Bild auf dem Ernst-August-Platz am Hauptbahnhof. Hier versammelten sich die Mediziner, die aus ganz Deutschland angereist waren, um lautstark zunächst vor das Finanzministerium und anschließend zur Abschlusskundgebung auf den Opernplatz zu ziehen. „Kommt endlich in die Gänge!“, so die Botschaft an die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, mit der der Marburger Bund verhandelt. „Wir fordern faire Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung – das Verheizen der Ärzte in der Universitätsmedizin muss ein Ende haben“, erklärte Andreas Hammerschmidt, 2. Vorsitzender des Marburger Bunds.

14 Stunden Überstunden pro Woche

Fehlende Zeiterfassung, keine klaren Höchstgrenzen für Bereitschaftsdienste – eine Mitgliederbefragung des Marburger Bund ergab: Uni-Klinikärzte arbeiten im Schnitt 56,5 Stunden pro Woche, ein Drittel sogar 60 Stunden und mehr. Im Tarif sind dagegen nur 42,5 Stunden vereinbart. Zwei Mediziner der Uni-Klinik Heidelberg sprachen offen darüber, wie die stetig zunehmende Arbeitsbelastung ihren Alltag bestimmt. Als Internist hat Oberarzt Ronald Koschny (45) an jedem zweiten Tag nach Dienstschluss Rufdienst. „Das heißt, dass ich mich bis zum nächsten Morgen, 16 Stunden lang zuhause für Notfälle bereit halten muss.“ Klingelt das Diensthandy, werde erwartet, dass man innerhalb einer halben Stunde in der Klinik ist. Kino- und Theaterbesuche oder Freunde besuchen – unmöglich. „Ich kann mir praktisch an 15 Abenden im Monat nach Dienstschluss nichts mehr vornehmen“, so Koschny.

Kämpfen bessere Arbeitsbedingungen: Die Ärzte Tilmann Gruhlke (l.) und Ronald Koschny von der Uni-Klinik Heidelberg beklagen vor allem den Stellenabbau in den Kliniken. Quelle: Rainer Dröse

Obendrauf kommen die 24-Stunden-Dienste, die in der Klinik geschoben werden. „Wenn man Glück hat und wenig los ist, bekommt man zwischendurch ein paar Stunden Schlaf. „Es kann aber auch sein, dass ich bereits 20 Stunden im Einsatz war, wenn der nächste Notfall reinkommt“, sagt Anästhesist Tilmann Gruhlke (49). Weil er gesundheitliche Probleme bekam, musste er seine Arbeitszeit bereits auf 75 Prozent reduzieren. Beide Kollegen sind sich einig: Mehr Personal muss her. „In allen Bereichen wurde gekürzt. Wo früher zwei Ärzte tätig waren, muss jetzt einer die Arbeit allein machen.“ Und nebenbei müssten Uniklinik-Ärzte auch noch Zeit in Lehre und Forschung investieren. Das müsse häufig nach Dienstschluss nachgeholt werden.

MHH musste OPs ausfallen lassen

Als Medizinstudentin im praktischen Jahr hat Carolin Bartels (26) ihr Arbeitsleben noch vor sich. „Teilweise graut mir angesichts der Bedingungen aber schon jetzt davor“ sagt sie. Gerade zum Einstieg werde von jungen Ärzten ein Pensum erwartet, das so mit dem Arbeitsschutzgesetz eigentlich nicht vereinbar ist. Nach dem offiziellen Dienstschluss um 18 Uhr geht es häufig noch bis 22 Uhr weiter. Wo mit Zeiterfassung gearbeitet wird, stempeln sich die Mediziner vorzeitig aus, um dann wieder zurück an die Arbeit zu gehen. Krankheitstage werden vom Urlaubskonto abgezogen. „Das sind auf Dauer keine Bedingungen, unter denen man Patienten verantwortungsvoll behandeln kann“, so die angehende Ärztin.

Der Streik hatte auch Auswirkungen auf die MHH, wo sich nach Angaben der Klinik 64 Ärzte an dem Streik beteiligten. „Von den 36 OP-Sälen im zentralen OP-Bereich wurden nur 13 genutzt, in denen fast ausschließlich Notfälle behandelt wurden“, teilte Pressesprecher Stefan Zorn mit. Ambulante Termine waren vorsorglich teils schon im Vorfeld abgesagt worden.

Von André Pichiri