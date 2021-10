Protest gegen Bumke-Abriss in Hannover: „Wir werden stören, wo es geht!“

Hannover

Etwa 70 Menschen sind am Sonnabend wegen des geplanten Abrisses des Bumke-Komplexes in Hannovers Nordstadt auf die Straße gegangen. Die Protestler fordern den Erhalt der alten Gebäude am Engelbosteler Damm und wollen gleichzeitig eine profitorientierte Entwicklung verhindern. Die Wohnungen müssten bezahlbar bleiben.

Das Bündnis „Bumke selber machen“ kritisiert vor allem den Investor Gerlach: „Hier sollen Wohnungen für Menschen entstehen und nicht für den Profit“, sagte Patrick Bredl von der Initiative. Der Eigentümer arbeite sogar „mit falschen Grundrissen, um den Abriss voranzutreiben“. Grundsätzlich sei das Bündnis natürlich für neuen Wohnraum, aber laut Bredl nicht nur für Besserverdienende und Reiche. Ein neues Luxusquartier werde sich unweigerlich auch auf die Mieten der umliegenden Straßen auswirken.

Abriss-Gegner fordern unabhängige Gutachten

Patrick Bredl (li.) von „Bumke selber machen“ und Linken-Politiker Fares Rahabi kritisieren die Abriss- und Neubaupläne des Bumke-Geländes am Engelbosteler Damm scharf. Quelle: Peer Hellerling

„Bumke selber machen“ kritisiert deshalb, dass mit einem Quadratmeterpreis von mehr als 15 Euro gearbeitet werde. „Das geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei“, sagte Bredl (35). Das Bumke-Areal sei „ein kleines Herzstück“ der Nordstadt, „wir könnten jetzt die Weichen für die Zukunft stellen“. Selbst der Abriss wird vom Bündnis unter Umweltaspekten scharf kritisiert. „Wir fordern ein Klimagutachten und unabhängige Gutachter, die unsere Argumente prüfen“, sagte Bredl. Niemand könne glauben, dass ein Neubau nachhaltiger sei als eine Sanierung.

Die etwa 70 Protestler zogen von der Christuskirche über die Oberstraße und Warstraße vor das einstige Bumke-Haus. Unterwegs gab es kurze Kundgebungen an anderen sanierten Häusern. „Gegen den Ausverkauf unserer Stadtteile“, riefen die Demonstranten unter anderem, ebenso wie „Bumke bleibt!“. Das „Theo Gerlach Wohnungsbau-Unternehmen“ teilte jüngst mit, noch im Oktober mit dem Abriss am E-Damm zu beginnen. Künftig sollen auf dem verwinkelten Areal des einstigen Sanitärgroßhandels Bumke 145 neue Wohnungen entstehen.

„Wir werden stören, wo es geht“

Laut Fares Rahabi, Linken-Politiker im Bezirksrat Nord, habe Gerlach weitestgehend seine Interessen durchdrücken können: „Natürlich kam bei dem investorengesteuerten Beteiligungsverfahren das Haus herum, das er haben wollte.“ Doch „Bumke selber machen“ habe einige kleine Siege erzielt. So soll die Zahl der Sozialwohnungen nicht nur 30, sondern 45 Prozent betragen – doch die seien bislang bloß zeitlich begrenzt. „Unser mindestes Ziel ist jetzt, diese kleinen Erfolge abzusichern und weitere Tricks des Investors zu entlarven“, sagte Bredl. „Wir werden stören, wo es geht!“

Von Peer Hellerling