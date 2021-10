Hannover

Das zersplitterte Fenster der Erdgeschosswohnung ist notdürftig gesichert. Vor einer knappen Woche war hier ein Unbekannter eingebrochen und hatte die Ein-Zimmer-Wohnung durchsucht. An diesem Tag sind zwei kräftig aussehende Männer mit Saubermachen und Aufräumen beschäftigt. Durch die geöffnete Wohnungstür sind zwei Koffer im Flur zu sehen, ein kleiner und ein größerer, beide pinkfarben. Die Männer tragen Gegenstände in den vor dem Haus geparkten BMW mit Hildesheimer Kennzeichen. Offenbar steht ein Schichtwechsel im Wohnungsbordell in der Haltenhoffstraße bevor. Ein paar Tage später werden sie wieder dort gesehen – mit frischer Bettwäsche.

Das Bordell befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Dort lebt auch eine Familie mit drei Kindern, eine andere mit einer gerade 18 Jahre alt gewordenen Tochter. Auch Rita Meyer (Name geändert) lebt hier seit gut 20 Jahren – und führt seit langem einen einsamem Kampf gegen die Prostitution im Erdgeschoss. „Die Zustände sind nicht zu ertragen“, sagt sie.

Spuren: Durch das Fenster des Wohnungsbordells ist ein Einbrecher eingestiegen. Quelle: Andreas Krasselt

Dabei will sie gar nicht die Prostitution an sich verteufeln, das sei nicht ihre Sache. Aber in einem Haus mit minderjährigen Kindern? Ganz abgesehen von den zahlreichen Belästigungen, denen auch die erwachsenen Bewohner häufig ausgesetzt sind. Was Nachbarn bestätigen. Und was bis vor wenigen Monaten noch schlimmer war. Denn in der gegenüberliegenden Drei-Zimmer-Wohnung war ebenfalls ein Bordell untergebracht, in dem regelmäßig drei Frauen in wechselnder Besetzung ihrem Geschäft nachgegangen seien, berichtet Meyer.

Ungeschützten Sex angeboten

Doch dieses größere Wohnungsbordell hat das Ordnungsamt dichtgemacht, die Wohnung ist seit Ende Juni versiegelt. Eine kleine Entlastung für die Mieter des Hauses. Doch die Freier stehen immer noch Schlange, zumal auf einschlägigen Seiten im Internet offen für „Sex ao“, das heißt ungeschützt, unter dieser Adresse geworben wird. „Und der Chatverlauf auf diesen Seiten zeigt ziemlich deutlich, mit was für einer Klientel wir es zu tun haben“, berichtet die Mieterin.

Das Drama begann, nachdem das Haus vor etwa dreieinhalb Jahren verkauft wurde, offenbar als Investitionsobjekt. Denn nach siebenmonatiger Sanierungszeit habe es erneut den Eigentümer gewechselt. Und die Ein-Zimmer-Wohnung im Parterre wurde von einer jungen Frau bezogen, deren einzige Auffälligkeit ein rotes Kleid war. Doch eine Woche später sei eine andere Frau eingezogen, sagt Meyer. Und dann sei es immer so weiter gegangen. „Es gab eine ständige Fluktuation.“

Doch richtig schlimm geworden sei es, als die türkische Familie in der gegenüberliegenden Wohnung ausgezogen sei. „Nach nicht einmal einer Woche hingen dort dann die gleichen Gardinen wie in der anderen Wohnung.“ Und dieses Bordell war dann mit drei Gewerbetreibenden belegt, ebenfalls im wöchentlichen Wechsel.

Internetwerbung zieht Kinder an

Einschlägige Werbung im Internet habe wohl auch Kinder vom nahe gelegenen Spielplatz angelockt, mutmaßt die Mieterin. „Ich habe jedenfalls eine Gruppe von Kindern beobachtet, die kichernd in die Fenster der Wohnungen sahen und gleichzeitig auf ihre Handys.“ Wo sie vermutlich die Fotos der Prostituierten aus dem Internet mit der Realität verglichen.

Der Hausverwaltung indes fiel es nicht so kinderleicht, auf die entsprechenden Internetseiten zu gelangen. Nachdem Rita Meyer Mietminderung geltend machte und den Mieterbund einschaltete, hieß es in einem Antwortschreiben, man habe entsprechende Seiten nicht finden können. Außerdem fühlte sich die Hausverwaltung gar nicht zuständig, da die beiden Wohnungen vom Hauseigentümer direkt vermietet worden seien.

Hausverwaltung erinnert an eheliche Sex-Pflicht

Gleichzeitig verwies sie aber darauf, dass Wohnungsprostitution kein Grund zur Mietminderung sei und begründete dies mit entsprechender Rechtsprechung. Auf etwas merkwürdige Weise argumentierte das Unternehmen dann noch auf fast einer Seite Länge damit, dass Sex in einem Mehrfamilienhaus ja ganz normal sei, insbesondere wenn dort Ehepartner lebten. Sex habe schließlich nach früherer Rechtsauffassung auch zu den ehelichen Pflichten gehört – und die Verweigerung sei ein Scheidungsgrund gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch Rita Meyer geht es nach eigenem Bekunden ja nicht um Sex, auch wenn sie die Geräusche und starken Parfümgerüche aus dem Erdgeschoss schon störten. „Es stinkt nach Puff. Oft haben sich die Frauen am offenen Fenster präsentiert. Und wenn die Freier vor der Tür Schlange stehen oder die Frauen im Bademantel bekleidet auf der Straße rauchen, gerät die ganze Adresse in Verruf“, klagt sie. „Als mich meine Schwester mit ihrer 14-jährigen Tochter besuchte, stand eine der Frauen in Strapsen vor der Tür.“ Es komme auch vor, dass die Freier einfach bei jemand anderem klingeln würden, nur um ins Haus zu gelangen. Ganz abgesehen davon, dass sie Bewohnerinnen belästigen würden.

Erleichterung: Das größere Wohnungsbordell ist mittlerweile dichtgemacht, die Wohnung versiegelt. Quelle: Andreas Krasselt

Freier dringt in fremde Wohnung ein

Einmal sei einer sogar in die weiter oben gelegene Wohnung der heute 18-Jährigen eingedrungen. Die junge Frau sei kurz Getränke holen gewesen und habe dabei die Wohnungstür offengelassen, berichtet Meyer. Der Freier habe die Wohnung betreten und die junge Frau bei ihrer Rückkehr fast zu Tode erschreckt. Auch damals habe die Polizei anrücken müssen.

Rita Meyer kennt ebenfalls Momente, in denen sie Angst bekommt. „Ich bin zwar nicht bedroht worden“, räumt sie ein, „habe mich aber oft so gefühlt.“ Zumal ja bekannt sei, dass sie kein Blatt vor den Mund nehme. „Ich habe schon mal einen Schrank vor meine Tür gestellt“, berichtet sie.

Knapp 40 Wohnungsbordelle in Hannover Nach Auskunft der Stadt hat das Ordnungsamt das größere Wohnungsbordell auch wegen der Anwohnerbeschwerden dichtgemacht. Weitere Gründe nannte sie aus Datenschutzgründen nicht. Die kleinere Wohnung sei aber von einer Dauermieterin zu Wohnzwecken genutzt worden. Was den Beobachtungen der anderen Mieter widerspricht. Allerdings bestätigte die Stadt deren Auszug Ende vergangener Woche. „Die Wohnung wird in die Überwachung aufgenommen und im Bedarfsfall werden notwendige Maßnahmen ergriffen“, versicherte Stadtsprecher Udo Möller. Wohnungen, in denen der Eigentümer – oder in diesem Fall eben die Mieterin – selbst wohnt und dort der Prostitution nachgeht, sind nicht genehmigungspflichtig. Größere Wohnungsbordelle schon. Davon gibt es nach Auskunft von Möller derzeit knapp 40 in Hannover. Sofern die Mindestanforderungen nach § 18 des Prostituiertenschutzgesetzes erfüllt sind und die persönliche Zuverlässigkeit der Betreiber festgestellt worden ist, wird eine auf zwei Jahre befristete Erlaubnis erteilt. „Nach Ablauf dieser Frist werden die Voraussetzungen und hier insbesondere der Schutz der Anwohner und Anwohnerinnen vor Beeinträchtigungen durch den Bordellbetrieb überprüft.“ In der Haltenhoffstraße aber gibt es keinen eigentlichen Betreiber. Angeblich arbeiteten die dort tätigen Prostituierten alle selbstständig, die Wohnung beziehungsweise die Zimmer mieteten sie demnach jeweils für eine Woche von einer einschlägigen Serviceagentur an – und schafften dann quasi auf eigene Rechnung an. Woran Mieterin Rita Meyer Zweifel hat, zumindest in einigen Fällen. „Einmal kam ein Rumäne vorgefahren und brachte gleich vier Frauen mit“, erzählt sie. Das habe dann nicht gerade nach selbstständiger Tätigkeit ausgesehen. Inwieweit dabei gegen den von ihr ins Feld geführten § 184g des Strafgesetzbuches verstoßen wurde, ist schwer nachzuweisen. „Dafür müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Oliver Eisenhauer. „So muss die Prostitution von außen erkennbar sein. Und es muss, wenn Minderjährige in dem Haus leben, eine konkrete sittliche Gefährdung der Jugendlichen erkennbar sein.“ Was heißt: Die bei der Prostitution klare Kopplung von Sex mit Geld muss von den Jugendlichen so wahrgenommen werden, dass dadurch ihr ethisches Grundgerüst negativ beeinflusst werden könnte.

Meyer wandte sich mehrfach an unterschiedliche Behörden – auch an die Staatsanwaltschaft. Dabei verwies sie unter anderem auf den § 184g des Strafgesetzbuches zum Thema „jugendgefährdende Prostitution“. Danach ist Prostitution etwa in der Nähe einer Schule oder eben in einem Haus, in dem Minderjährige wohnen, dann strafbar, wenn diese dadurch sittlich gefährdet sind. Was offenbar ein dehnbarer Begriff ist. Denn in dem Antwortschreiben konnte die zuständige Staatsanwältin keine „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte“ für eine Straftat erkennen.

„Sommer“ und „Blume“ versprechen Freuden

Auch wenn das eine Wohnungsbordell dicht ist, hängen die Schilder mit so vielversprechenden Namen wie „Sommer“ oder „Blume“ noch immer an der Tür. Die beiden Klingelknöpfe sind nachträglich angebracht worden, vermutlich hatte jedes Zimmer in dem größeren Bordell eine eigene Leitung. Der Name an dem ursprünglich zu der Wohnung gehörenden Klingel ist der einer einschlägigen Agentur.

Ob der unbekannte Einbrecher an jenem Sonnabend nun auf der Suche nach Geld oder Wertgegenständen war, ist unklar. Über eine mögliche Beute kann die Polizei nichts sagen. Vielleicht war es ja nur ein betrunkener, doch nichtsdestotrotz liebeshungriger Freier, der enttäuscht darüber, dass niemand öffnete, sich Zugang verschaffte. Die Mieter halten mittlerweile alles für möglich. Er traf indes weder auf eine Hure noch auf einen möglichen Rivalen. In der Wohnung hielt sich zu dem Zeitpunkt niemand auf. Was sich mittlerweile wieder geändert hat, wie Rita Meyer versichert.

Von Andreas Krtasselt