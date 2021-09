Hannover

Die Polizei hat im Fall der getöteten Sexarbeiterin Silke B. am Dienstag einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 35-Jährige stammt wie der erste Verdächtige auch aus Hildesheim. „Die beiden kennen sich“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Oliver Eisenhauer. „“Sie stehen im Verdacht, die Tat gemeinsam begangen zu haben.“

Tatverdächtiger wird derzeit verhört

Die Fahnder seien durch den Hinweis eines Zeugen auf den zweiten Mann aufmerksam geworden. Er werde derzeit noch verhört, so Eisenhauer weiter. Ob die Behörde einen Haftbefehl beantragen werden, könne er erst anschließend sagen.

Die 53-jährige Prostituierte war am Sonntag vor einer Woche in ihrer Wohnung in der Flemesstraße in Stöcken von einem Nachbarn tot aufgefunden worden. Wie die Obduktion ergab, war sie erstickt worden. Aufgrund ihrer Handydaten war am Freitag ein 25-jähriger Iraker als Tatverdächtiger verhaftet worden. Er bestreitet die Tat, hatte sich bei seinen Aussagen aber in massive Widersprüche verwickelt.

Die Handydaten des Verdächtigen konnten indes nicht ausgewertet werden, weil er seine SIM-Karte weggeschmissen hatte. Am Dienstag suchte ein extra aus Nordrhein-Westfalen angeforderter spezieller Spürhund für Datenträger nach der Karte. „Leider erfolglos“, so Eisenhauer.

Von Andreas Krasselt