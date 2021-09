Hannover

Im Fall der getöteten Sexarbeiterin Silke B. liegt jetzt das Obduktionsergebnis vor. „Die Frau wurde erstickt“, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Oliver Eisenhauer, auf Anfrage der NP.

„Das war der Hauptgrund für den Haftbefehl“

Ob es Würgemale gab oder die 53-Jährige vielleicht mit einem Kissen getötet wurde, darüber wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Das ist Täterwissen, das bei der Aufklärung helfen kann.

Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger aus Hildesheim, der seit Freitag in Untersuchungshaft sitzt. „Er hat bestätigt, im Tatzeitraum dort gewesen zu sein, die Wohnung aber nicht betreten zu haben“, so Eisenhauer. Doch habe er sich bei seinen Aussagen massiv in Widersprüche verwickelt. „Das war der Hauptgrund dafür, dass wir einen Haftbefehl erwirkt haben.“

Silke B. war am Sonntag vor einer Woche von einem Nachbarn tot in ihrer Wohnung in Stöcken aufgefunden worden. Die 53-Jährige arbeitete als Wohnungsprostituierte. Offenbar hatte auch der Verdächtige ein Treffen mit ihr vereinbart. Die Fahnder waren ihm durch die Auswertung der Handydaten des Opfers auf die Spur gekommen.

Datenspeicherspürhund angefordert

Sie erhoffen sich nun weitere Hinweise von den Handydaten des Verdächtigen. Die sind jedoch derzeit noch verschwunden, da der 25-Jährige seine SIM-Karte weggeworfen hat. Angeblich aus Wut über einen Vorfall, der mit dem Fall Silke B. in keinem Zusammenhang stehe. Was natürlich auch den Ermittlern etwas seltsam vorkommt.

Der Mann bestreitet aber nach wie vor, etwas mit dem Tod der Prostituierten zu tun zu haben. Derzeit suchen die Fahnder daher mit einem extra aus Nordrhein-Westfalen angeforderten Datenspeicherspürhund nach der verschwundenen SIM-Karte. „Wir erhoffen uns davon weitere Kommunikationsdaten und Informationen“, erklärte Eisenhauer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Totschlag, schließt aber eine Erweiterung auf Mord nicht aus.

Von Andreas Krasselt