Hannover

Shabo K. (25) macht einen sympathischen Eindruck. Seine braunen Augen haben einen warmen Blick. Im weißen Hemd betritt er am Montag um 13.05 Uhr den Schwurgerichtssaal im Landgericht Hannover. Zusammen mit Hamid C. (35) soll er den Plan gefasst haben, am 19. September 2021 eine Sexarbeiterin auszurauben.

Das Ganze hat sich an der Flemesstraße in Stöcken zugetragen. Am Sonntagabend hatte Silke B. (53) laut Anklage um 20.54 Uhr die beiden vorgeblichen Freier empfangen. Laut Zeugenaussagen soll ihr die Kundschaft nicht geheuer gewesen sein. Sie soll ihren Nachbarn deshalb gebeten haben einzuschreiten, wenn es zu turbulent werden sollte. Eine Ahnung, die sich auf grausame Weise erfüllte.

Der Nachbar bekam von dem Todeskampf der Sexarbeiterin nichts mit. „Sie erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper“, verliest die Staatsanwältin im Gerichtssaal. Vom Würgen habe sie Einblutungen in den Kehlkopf erlitten. Anschließend sollen die Täter laut Anklage zwei Unterhosen in den Mund von Silke B. gestopft und ihr einen Pullover über den Kopf gezogen haben. Aufgrund der Halsverletzung und der erschwerten Atmung sei die Frau dann erstickt.

Funkzellenauswertung führt Ermittler auf die Spur

Habgier und Heimtücke lauten die Mordmerkmale. Während die Frau mit Paketband gefesselt um ihr Leben gekämpft haben soll, soll ihre Wohnung nach Geld durchsucht worden sein. Nach dem Stand der Ermittlung sollen die Mörder 950 Euro und ein Handy geraubt haben.

Was sie nicht wussten: Das Opfer führte Buch über ihre Kunden. Und so fanden die Ermittler einen Eintrag, der am Sonntagabend in etwa „Sabu“ lautete. Eine Funkzellenauswertung führte dann auf die Spur von Shabo K. Und es habe sich eine Fingerspur von ihm am Tatort befunden, heißt es aus Ermittlerkreisen. Von Hamid C. fanden die Spurensicherer DNA in der Wohnung der Sexarbeiterin.

Shabo K. leugnet bei Festnahme den Mord

Shabo K. und der zweite Angeklagte sollen sich kennen, beide wohnten vor ihrer Verhaftung in Hildesheim. K. hatte bei seiner Festnahme zugegeben, mit der 53-Jährigen verabredet gewesen zu sein. Doch in der Wohnung will er nicht gewesen sein. Und mit dem Mord habe er auch nichts zu tun. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei noch keine Ahnung, um wen es sich bei dem zweiten Mann handelte.

Doch die Täter sollen aus der Wohnung des Opfers ein Goldfischglas entwendet haben, das mit Ein- und Zwei-Euro-Münzen gefüllt gewesen sein soll. 500 bis 600 Euro sollen sich darin befunden haben. Die Angeklagten, das ermittelte die Polizei, hätten sehr viel Kleingeld kurz nach der Tat in einer Bank in Hildesheim eingezahlt. Dieses ungewöhnliche Verhalten fiel in der Bank auf.

Nach 25 Minuten war der erste Prozesstag bereits vorbei. Die beiden Angeklagten wollen sich zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Mordvorwurf äußern, kündigten ihre beiden Verteidiger, Matthias Fiedler (für K.) und Philipp Kaiser (für C.), an. So ist am 7. April mit einer Einlassung von Shabo K. zu rechnen. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht den Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe.

Von Thomas Nagel