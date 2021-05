Pattensen

Ziel des Projekts „Marienburg 2030“ist es, das vom einfachen Möbelstück bis zum großformatigen Gemälde mehr als 1800 Positionen umfassende Welfen-Inventar der Touristenattraktion bei Pattensen zu erfassen, zu sichten, zu restaurieren und irgendwann der Öffentlichkeit erneut oder auch erstmals zu präsentieren. 

Studenten restaurieren mit

Projektpartner sind die Stiftung Schloss Marienburg, das Niedersächsische Landesmuseum Hannover sowie die Hochschule für angewandte Kunst und Wissenschaft (HAWK) und die Betreiberfirma Schloss Marienburg GmbH & Co. KG.

Studierende und Lehrende der Hochschule nehmen das Inventar bereits in Augenschein, erste Restaurationsarbeiten laufen – die Arbeit soll auch in Abschlussarbeiten münden. Und nach der Pilotphase von einem Jahr soll klar sein, was zu tun ist, um das Ziel der Erhaltung und Präsentation zu erreichen.

Dauerprojekt?

HAWK-Präsident Marc Hudy sagte während der Kooperationsunterzeichnung am Donnerstag im Schloss, dass er das erst als Startschuss sehe und nicht davon ausgehe, dass nach einem Jahr die Arbeit getan sei, es gehe auch um Forschung, und das dauere sicher länger – ihm schwebe „Dauerbegleitung“ vor.

Neuschwanstein des Nordens?

Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) sieht es ähnlich, er verwies auf den Projektnamensteil „2030“ und den schlechten Zustand der Objekte, die „nicht in guter Verfassung“ seien und „konservierender Betreuung oder Restauration“ bedürften. Thümler sagte auch, er sehe in der Marienburg „nicht nur Potenzial, das „Neuschwanstein des Nordens zu sein“ – sie sei es „schlicht und ergreifend“.

Prinz kurzfristig verhindert

Ernst August von Hannover Junior hatte die Immobilie vor etwas mehr als einem Jahr in die Stiftung, in der auch Land und Bund vertreten sind, eingebracht und ist deren Vorsitzender. Er war bei der Unterzeichnung nicht dabei, hatte kurzfristig abgesagt. Sein Vater Ernst August von Hannover (67) klagt gegen ihn, will die ihm geschenkte Marienburg zurückhaben, der Sohn sei undankbar gewesen, habe ihn hintergangen. Alexandra Wenck, Vorständin der Stiftung, zeigte sich allerdings sicher, dass die Klage „keinerlei Auswirkungen“ auf das Projekt haben wird.

Geld fürs Projekt und die Immobilie

Finanziert wird die Pilotphase mit 144.000 Euro des Ministeriums und 100.000 Euro von der Kulturstiftung der Länder. Ansonsten bringt die Hochschule ihre Leute ein und schafft eine zusätzliche halbe Stelle für „Marienburg 2030“. Zu dem Projekt gehören auch 143 Gemälde aus dem Welfenbesitz, die das Landesmuseum für rund zwei Millionen Euro erworben hat. Bund und Land geben unabhängig davon über die Stiftung zusammen 27 Millionen Euro für den Erhalt und die Renovierung des Bauwerks.

Von Ralph Hübner