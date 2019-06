Hannover

Auf der Ideen-Expo in Hannover gibt es Zukunft satt, begeisterte Besucher – und eine riesige Party. Das ist am Mittwoch und in den nächsten Tagen los.

Mittwoch, 19. Juni:

Nicht nur retten, auch helfen und betreuen: Die Johanniter zeigen ihr ganzes Können auf Bühne Sieben (ab 10.30 Uhr). Auf der Karriere-Bühne berichten Mitarbeiter des Landes Niedersachsen von ihren Tätigkeiten – die wichtigsten Infos gibt es am Ende als Poetry-Slam (ab 11 Uhr). Mit Studenten des Studiengangs Integrated Media & Communication der Hochschule Hannover könnt ihr euren nachhalten To-Go-Becher gestalten (Halle 9, 9.30 bis 12.30 Uhr). Job-Ideen gibt es u.a. von Nordzucker, Wabco, ZF Friedrichshafen und Salzgitter AG.

Donnerstag, 20.Juni:

Warum ist Plastik im Duschgel und was bedeutet das für die Ozeane? Thema heute an der KinderUni (ab 10 Uhr). Ebenfalls ab 10 Uhr ist das Gastgewerbe das große Thema auf der Karrierebühne: Welche Berufschancen gibt es in der Gastronomie? Ab 10.30 Uhr zeigt VW was sich hinter der Verkleidung eines eGolfs verbirgt (MobilitätsArena). Mit Jonglage, Karaoke, Autotune und Publikumsspielen stimmt Moderator Kilian Reichert auf die große „Wissen Live“-Show mit Ranga Yogeshwar ein (ab 11.30 Uhr auf der Show-Bühne).

„Wissen Live“ - ein täglicher Höhepunkt der Ideen-Expo. In der Wissenschaftsshow von ARD-Moderator Ranga Yogeshwar dreht sich alles um Künstliche Intelligenz. Quelle: dpa

Freitag, 21. Juni:

Die Theatergruppe „Working-Act“ aus der Agentur für Arbeit Hameln zeigt, was beim Vorstellungsgespräch so alles schief laufen kann und diskutiert mit den Zuschauern, wie es besser geht (11.30 Uhr, Karrierebühne). Am Campus der Ideen geht es ab 10 Uhr um die Energiewende: Ist Deutschland der Vorreiter? Wie ist die globale Entwicklung? Ab 16 Uhr am Campus der Ideen dann das Science-Slam-Finale: Innerhalb von zehn Minuten stellen die Gewinner der Vorentscheide ihre Ideen vor – das Publikum kürt die Sieger.

Sonnabend, 22. Juni:

Es geht ins Finale – zumindest musikalisch: Am vorletzten Abend präsentieren N-Joy und die Ideen-Expo einen Konzertabend mit Passepartour, Tim Kamrad und dem Headliner Sunrise Avenue (ab 18.10 Uhr auf der Showbühne). Vorher könnt ihr in der Ideen-Halle 7 im Workshop ein eigenes Augmented Reality-Spiel programmieren und dann live auf Roboterjagd gehen. Ab 11 Uhr kümmert sich Moderator Kilian Reichert auf der Show-Bühne um das Publikum – und diskutiert mit euch die großen Themen der Ideen-Expo.

Headliner des Konzertabends am Sonnabend: Sunrise Avenue mit ihrem Sänger Samu Haber. Quelle: Wilde

Sonntag, 23. Juni:

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Heute letzter Tag der Ideen-Expo. Zwischen 10.30 und 13.30 Uhr geht es in der MobilitätsArena um schwebende Elektro-Autos. Die Physikanten zeigen es live auf der Bühne und ohne Abgase. Eine Mischung aus spektakulären Experimenten, Comedy und Aha-Erlebnissen. Um 11 Uhr präsentiert sich die Region Hannover auf Bühne Sieben. Ab 11.30 Uhr berichtet Ranga Yogeshwar, was sich am „Himmel über Hannover“ so tut. Seit seiner Kindheit hat er sich der Astronomie verschrieben.

Von Christof Perrevoort