Hannover

Was tun gegen den Pflegenotstand? Die NP sprach mit Nina Fleischmann, Professorin für Pflege und Gesundheit an der Fachhochschule Hannover. Sie fordert ein Bruttomonatsgehalt von 4000 Euro und verlässliche Arbeitszeiten für Pflegefachkräfte.

Die Heimaufsicht der Region Hannover hat festgestellt, dass 40 Prozent der Seniorenheime zeitweise zu wenig Personal haben. Was bedeutet der Personalmangel für die tägliche Pflege?

Personalmangel in der Pflege bedeutet für das Team, jeden Tag unter hohem Zeitdruck Prioritäten in den Kerntätigkeiten setzen zu müssen. Überlastung führt zu hohen Krankenständen. Seit Jahren führen Pflegefachpersonen die Statistiken in Krankheitstagen an. Dies wiederum verdichtet die Arbeit für das verbleibende Team, was die Belastung nochmals verstärkt und die Arbeitszufriedenheit sinken lässt. Je ungünstiger der Personalschlüssel in Bezug auf die Zahl zu versorgender Menschen ist, desto größer ist die Bereitschaft für einen Berufsausstieg bei den Pflegefachpersonen – ein Teufelskreis. Zudem wissen wir aus Studien, dass Personalmangel und Pflegequalität eng miteinander verknüpft sind und aus Zeit- und Personalmangel nicht erledigte Aufgaben wie Schmerzbehandlung, Positionswechsel, Hautpflege oder Aktivierung zu einer Verschlechterung klinischer Ergebnisse führt. Bei steigenden fachlichen Anforderungen und hoch komplexen gesundheitlichen Situationen der Bewohnerinnen und Bewohner brauchen wir Pflegepersonen mit passenden Qualifikationen, hohem Fachwissen und ausgeprägten Kompetenzen in Kommunikation und Interaktion.

Personelle Vakanzen werden mittels Beschäftigter aus Zeitarbeitsfirmen ausgeglichen. Ist dieses Provisorium eine Dauereinrichtung geworden?

In anderen Branchen ist Zeitarbeit ein prekäres Arbeitsverhältnis. In der Pflege funktioniert das nach anderen Logiken. Für viele Pflegefachpersonen ist die Zeitarbeit attraktiver: Es wird besser bezahlt, der Dienstplan ist zuverlässig und der Druck geringer. Dennoch ist der gefühlte Anteil von Zeitarbeit höher als der reale - lediglich zwei Prozent der Pflegefachpersonen gehen dieser Art der Beschäftigung nach.

Die Pflege ist sehr teuer. Angesichts von zu wenig und schlecht bezahlten Personal drängt sich der Eindruck von Profitgier der Betreiber auf. Ist dieser Eindruck richtig?

Gewinn erwirtschaften ist zunächst ein legitimes Ziel für Innovation in einem Betrieb. Die Pflege von Menschen als Renditeobjekt zu betrachten hingegen steht konträr zum Grundgedanken der Daseinsfürsorge. Zudem halte ich es für hoch problematisch, Sozialversicherungsbeiträge der Solidargemeinschaft und den Steueranteil in der Sozialhilfe, die einspringt, wenn die eigenen Mittel der Bewohner für die Unterbringung nicht reichen, in Rendite umzuwandeln. 60 Prozent der stationären Altenpflegeeinrichtungen in Niedersachsen sind in privater Trägerschaft, das liegt weit über dem Bundesdurchschnitt von rund 40 Prozent.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, den Personalnotstand in der Pflege zu beseitigen?

Wenig hilfreich sind Applaus oder einmalige Prämien. Es braucht eine nachhaltige Stärkung von guten Arbeitsbedingungen, die einen Einstieg und vor allem Verbleiben im Beruf attraktiv macht und älteren Kolleginnen eine Tätigkeit bis zur Rente ermöglicht. 4000 Euro brutto als Einstiegsgehalt sind ebenso wichtig wie planbare, verlässliche und mit der individuellen Lebenssituation vereinbare Arbeitszeiten. Die Kompetenzen von Pflegefachpersonen in der Versorgung müssen deutlicher in Erscheinung treten.

Von Thomas Nagel