Hannover

Er lehrt Sprachwissenschaft am Deutschen Seminar der Leibniz-Uni Hannover: Professor Peter Schlobinski (67). Die NP sprach mit ihm über die Wörter, die Corona der deutschen Sprache neu beschert hat.

Mehr als 1200 neue Wörter hat uns die Pandemie beschert, haben Forscher der Freien Universität Berlin herausgefunden. Warum sind es so viele Wörter?

Es hat einfach kein Thema gegeben, das im zurückliegenden Jahr eine annähernd große Relevanz gehabt hätte wie Corona. Es kommt ja überall vor: in jeder Talkshow, im Radio, der Zeitung, in den sozialen Medien. Egal wo, es war und ist das beherrschende Thema. Und das schlägt sich natürlich auch in unserer Sprache nieder. Beim Leibniz Institut für deutsche Sprache in Mannheim sind sogar mehr als 1300 neue Wörter gelistet.

Welches ist Ihr liebstes?

Ein spezielles habe ich nicht. Aber eine Wortgruppe finde ich interessanter als andere: die sogenannten Kofferwörter oder Wortkreuzungen. Viele der Wörter in den Listen sind ja einfache Ableitungen, etwa auf das Verb „impfen“: „Impfling“, „Impfdrängler“, „Impfpessimismus“. Oder auf „Corona“: „coronös“, „coronar“, „coronafrei“. Dann gibt es die Anglizismen, die wir einfach in unsere Sprache übernommen haben wie „Social Distancing“ oder „Zoom-Bombing“. Bei den Kofferwörtern ist es aber so, dass zwei Wörter ein neues ergeben: „Coronexit“ aus „Corona“ und „Exit“ etwa oder „Infodemie“ aus „Informationen“ und „Pandemie“. Die finde ich interessanter, weil sie kreativer sind als die Ableitungen und weil häufig etwas Humor in ihre Bildung mit hineinspielt.

Mit Humor ist vieles leichter zu ertragen.

Ganz genau, und das spiegelt sich auch in der Sprache wieder. Wenn Sie etwa an „Schnutenpulli“ für den Mund-Nasen-Schutz denken. Oder an den „Fußgruß“, das neue Händeschütteln per Fuß, das sich sogar noch reimt.

Welches Wort können Sie gar nicht mehr hören?

Ganz ehrlich: „Corona“, es ist Zeit, dass das vorbei geht (lacht)!

Und wenn es dann endlich soweit sein wird, werden sich dann all die neuen Wörter gehalten haben?

Das hängt davon ab, wie lange das Thema tatsächlich noch relevant sein wird. Und es hängt von den Wörtern ab. „Corona“ wird sicherlich in den Duden aufgenommen werden, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich „coronös“ oder „coronar“ halten.

Hat es je ein Ereignis gegeben, dass sich in so großem Ausmaß auf die deutsche Sprache ausgewirkt hätte?

Erforscht habe ich das nicht, darum kann ich keine fundierte Antwort darauf geben. Ich kenne auch keine Statistiken dazu. Persönlich kann ich mich aber an kein Thema erinnern, das so dominant den Alltag bestimmt hätte.

Von Verena Koll