Hannover

Der Weltraum – unendliche Weiten. Vor allem aber auch unendliche Geschäftsmöglichkeiten. Davon jedenfalls ist Professor Gerald Wogatzki von der privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) felsenfest überzeugt. Wobei es nicht nur um den großen Reibach geht, den sich Mulitmilliardäre wie Richard Branson, Jeff Bezos oder Elon Musk von ihren Expansionsplänen versprechen.

Das Space-Economy und Space-Business gerade auch für mittelständische Betriebe vielversprechende Möglichkeiten bieten – und damit natürlich auch für Absolventen der FHM, will Wogatzki, ursprünglich Banker und Betriebswirt, in einer öffentlichen Vorlesung am kommenden Donnerstag aufzeigen. Das große Bohei um den Luxustourismus über den Wolken habe zumindest eine PR-Wirkung erzielt, sagt er. Doch die möglichen Geschäfte gingen weit darüber hinaus.

360 Milliarden Dollar Umsatz

Allein im Satellitensektor seien die Umsätze von 2006 bis 2015 um jährlich etwa zehn Milliarden von knapp 84 auf knapp 188 Milliarden US-Dollar angewachsen. Tendenz weiter steigend. „Insgesamt setzte die Weltraumwirtschaft 2018 bereits rund 360 Milliarden US-Dollar um“, so der Wissenschaftler. Mit weiter steigender Tendenz.

Bislang geschah die Erforschung des Weltraums vor allem in staatlicher Obhut, auch wenn es hier unübersehbare Tendenzen zur Privatisierung gibt. „Doch auch die staatlichen Organe brauchen private Dienstleister“, betont Wogatzki. Und da entstehe ein wachsender Markt. Chancen für alte und neue Unternehmen, Chancen auch für neue Jobs nicht nur im technischen Bereich.

Das Geld wird unten verdient

„Das Geld wird hier unten verdient“, weiß Wogatzki, dessen Weltraumbegeisterung durch die ersten Schritte Neil Armstrongs auf dem Mond hervorgerufen wurde, die er 1969 mit sechs Jahren im Fernsehen beobachten durfte. Die Geschäftsfelder der Space-Economy entwickeln sich weiter, denn Satelliten sind längst nicht mehr alles.

Insbesondere längere Reisen etwa zum Mars würden Herausforderungen nicht nur für die Technik mit sich bringen. „Es geht um lange Reisen mit wenig Platz. Wie kann man da die Versorgung, aber auch die Entsorgung organisieren? Was für Textilien brauchen wir für solche Unternehmungen? Wir müssen unser gesamtes Handeln auf diese besonderen Verhältnisse anpassen.“

Da das alles Neuland ist, seien ganz viele Visionen, ganz viele Ideen nötig. Und dann gehe das Geschäft richtig los. Noch ist das ein wenig Zukunftsmusik, doch schon jetzt werden wohl Weichen gestellt. „Man muss sich umgucken, wer was macht“, betont Wogatzki. “Auch in Deutschland gibt es schon viele kleine Zulieferer und Dienstleister.

Deutsche Firmen sind schon aktiv

Die Firma OHB in Bremen etwa baue Komponenten für die Antriebstechnik für die ESA und die ISS. An der TU Dresden werde an Ionen-Triebwerkstechnik geforscht. An der Leibniz-Uni in Hannover an Laser-Interferometrie zur Vermessung per Satellit aus dem All. Und das Vienna Textil Lab in Wien arbeite an spezieller Unterwäsche für lange Flüge. „Bislang kriegen die Astronauten Windeln an“, sagt Wogatzki. Doch wer möchte schon in Windeln zum Mars fliegen?

Die Geschäftsmöglichkeiten sind also groß. Und auch wenn er als Hochschullehrer an einer privaten Fachhochschule in seinen Lehrangeboten auf die aktuellen praktischen Bedürfnisse seiner Studierenden eingehen muss, will er doch auch seine Weltraum-Ideen „vorsichtig einbauen“, wie er sagt. Anregungen geben. „Man muss mal einen Stein ins Wasser werfen und gucken, welche Ringe sich bilden.“

Die öffentliche Vorlesung „Fly me to the moon – Space Economy & Space Business“ beginnt am kommenden Donnerstag um 17.30 Uhr im Foyer der FHM in der Lister Straße 17. Sie wird zeitgleich im Internet übertragen. Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über die Webseite der Hochschule unter www.fh-mittelstand.de/veranstaltungen.

Von Andreas Krasselt