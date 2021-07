Problemplätze: Das sagen Experten zum Fünf-Säulen-Plan der Stadt

Hannover

Mit einem umfangreichen Konzept will die Stadt die Lage auf den bahnhofsnahen Plätzen verbessern. Die Verwaltung reagiert mit dem Fünf-Säulen-Programm auf die angespannte Situation auf Hannovers Brennpunktplätzen.

Das Konzept wird nun den Ratsgremien vorgelegt. Die SPD hat bereits ihre Zustimmung für die Pläne der Stadt kundgetan und begrüßt, dass die Verwaltung nun einen eigenen Vorstoß unternehme. „Für uns ist dabei klar, dass die Probleme am Weißekreuzplatz, Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz nicht allein ordnungspolitisch zu lösen sind. Dafür bedarf es zugleich sozialer Angebote“, sagt SPD-Ratsherr Robert Nicholls. Eine Neuaufstellung der bereits bestehenden Hilfsangebote in dem Areal, etwa des Mecki-Ladens oder des Stellwerks, sei deshalb unabdingbar. Dass die Stadt mit der Einrichtung einer Crack-Substitutionsstelle zudem „unkonventionelle Wege prüfen lasse“, lobt die SPD.

Stadtsuperintendent sieht Crack-Substitution kritisch

Kritisch schaut Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes genau auf diesen Punkt. Anders als Heroin-Konsum führe Crack nicht zu körperlichen Entzugserscheinungen, jedoch zu psychischer Abhängigkeit. „Inwiefern diese psychische Abhängigkeit durch Substitution gelindert werden kann, erschließt sich mir nicht. Außerdem ist mir ein Substitut für Crack-Kokain nicht bekannt“, so Müller-Brandes. Allenfalls könne von „kontrollierter Abgabe im Rahmen eines Modellversuchs gesprochen werden“.

Nach seinen Einschätzungen würden auch immer mehr Obdachlose, insbesondere Osteuropäer, Crack konsumieren, bevorzugt in Gruppen unter freiem Himmel. „Ein Konsumraum würde daher wahrscheinlich nur im Winter angenommen werden, deshalb bedarf es für die Szene eines überdachten Außenbereichs“, sagt der Stadtsuperintendent.

„Wollen keine verlorenen Menschen und Plätze“

Grundsätzlich begrüßt er aber das Gesamtkonzept. „Wir wollen in unserer Stadt keine verlorenen Menschen und keine verlorenen Plätze – auch nicht hinter dem Hauptbahnhof. Deshalb halte ich das Fünf-Säulen-Konzept für einen guten Schritt in die richtige Richtung.“

Sozialarbeiter Michael Stahl, der hinter dem Hauptbahnhof tätig ist, findet das Konzept der Stadt in weiten Teilen gut. „Die gemeinsamen Kontrollgänge von Ordnungsdienst und Straßensozialarbeit stoßen bei uns allerdings auf heftige Kritik. Das ist ein absolutes Unding, noch dazu mandatswidrig“, kritisiert er. Schließlich sei es nicht Aufgabe von Sozialarbeitern, „Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft zu sein“.

Sozialarbeiter hält Kontrollgänge für „mandatswidrig“

„Die Arbeit mit unseren Klienten, die sich per se als Menschen zweiter Klasse und ständig unter Generalverdacht gestellt fühlen, lebt vom Vertrauen. Ohne Vertrauen können wir unsere Arbeit nicht machen. Wenn wir nun mit Ordnungskräften aufschlagen, ist jegliches Vertrauen dahin, damit erreichen wir in der Szene gar nichts“, erläutert der Sozialarbeiter.

Die Entzerrung der verschiedenen Gruppen auf den bahnhofsnahen Plätzen hält er für sinnvoll und überfällig. „Vor allem die Alkoholkranken müssen von den Crack-Abhängigen getrennt werden“, berichtet er. Auch deshalb hält er eine Crack-Substitutionsstelle für einen „ambitionierten, aber mutigen Weg“. Dass vermutlich nicht jeder Konzeptpunkt zum Erfolg führen werde, sei klar, sagt Stahl: „Viel zu lange hat die Stadt nur zugeschaut, statt die Probleme anzupacken. Es ist gut, dass mit dem Konzept endlich ein Prozess beginnt. Zu jedem Prozess gehört, dass man zwischendurch die Weichen vielleicht neu stellen muss.“

Hannovers „Stellwerk“: „Das ist kein Ponyhof“

Corinna Heinemann leitet das „Stellwerk“ hinterm Bahnhof. „Hier bei uns, das ist kein Ponyhof“, sagt sie. Rund 100 Kontakte am Tag zählt das 15-köpfige Team in der Einrichtung. An sieben Tagen in der Woche können Suchtkranke hier sauber Heroin und Kokain konsumieren. „Kein Crack“, betont Heinemann. Auch sie beobachtet eine drastische Zunahme des Crack-Konsums und hält eine Substitutionsstelle daher für einen „Riesenschritt“.

Was hält sie sonst vom Konzept der Stadt? „Alles, was das Hilfsangebot erweitert, begrüßen wir. Jedes zusätzliche Angebot ist gut, denn die Probleme sind gewaltig und es gibt zu wenig passgenaue Hilfe.“ Allerdings könne auch das beste Angebot der Welt nicht zum Erfolg führen, wenn die Menschen nicht bereit dafür sind, so Heinemann: „Eine aufgezwungene Maßnahme wird niemals zum Erfolg führen, das schaffen nur Angebote, die die Bedürftigen freiwillig ergreifen.“

Helfer vor Ort wünschen sich mehr Harmonie und Ruhe

Die „Stellwerk“-Chefin ist gewiss kein pessimistischer Mensch, aber eine Realistin und sagt deshalb: „Auch mit dem Fünf-Säulen-Plan werden nicht alle Probleme gelöst werden. Dieser Illusion dürfen wir uns nicht hingeben. Allerdings hoffe ich, dass mit dem Konzept ein harmonischeres Zusammenspiel endlich möglich wird. Hier hinterm Bahnhof sind einfach zu viele Menschen, zu viel Unruhe.“

Von Britta Lüers