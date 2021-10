Hannover

Knietief standen die Häftlinge bei den Arbeiten oft im Wasser. Bei zehn Grad Temperatur, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit – und permanent Misshandlungen der Aufseher ausgesetzt. Mit Spitzhacke und Hammer ausgestattet sollten sie Fundamente legen und die Stollenanlagen erweitern. Weil ihre Werke immer wieder Ziel von Luftangriffen der Alliierten wurden, wollten die Continental-Werke und die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover ihre Produktion in den Untergrund verlegen. Dafür verwendet werden sollten die eigentlich schon 1925 stillgelegten Asphaltstollen in Ahlem, die jetzt möglicherweise nicht mehr standsicher sind.

Ab November 1944 wurde dafür das KZ Ahlem angelegt, ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Dieses düstere Kapitel macht auch die wohl bald anstehende Erkundung schwierig. Denn wo gegen Kriegsende gegraben wurde und ob wirklich Stollen erweitert wurden, „das weiß man nicht“, erklärte Simon Biederbeck, der Leiter der städtischen Bauordnung.

Rund 750 Häftlinge starben im KZ Ahlem

In den Stollen schufteten vor allem jüdische KZ-Häftlinge aus Polen. Die Sterblichkeit war extrem hoch. Pro Woche ließen rund 22 von ihnen das Leben. Allein im Dezember 1944 sollen es 125 gewesen sein. Von insgesamt bis zu 1500 Inhaftierten überlebten rund 750 nicht. Viele von ihnen wurden gegen Kriegsende noch auf einem Todesmarsch nach Bergen-Belsen getrieben.

Als die Amerikaner das Lager im April 1945 befreiten, stießen sie auf gut 200 ausgemergelte Gestalten, die zurückgeblieben waren. Die damals elfjährige Ruth Gröne, die mit ihrer Mutter selbst in Asphaltstollen in Ahlem Schutz vor Luftangriffen gefunden hatte, erinnerte sich später an Häftlinge, die aussahen wie Skelette. „Ich dachte, die wären tot, aber sie bewegten noch die Augenlider“, berichtete sie.

Die grausamen Zustände schilderte der befreite Niederländer Jan Dirk van Exter in Zeichnungen. Eine davon zeigt auch die Arbeit in den Stollen, wo Häftlinge schwere Steine schleppen müssen und vom Wachpersonal geschlagen werden. Auch die 1994 eingeweihte Gedenkstätte des KZ Ahlem greift dieses Kapitel auf. Sie ist dem Eingang des Stollens in den Untergrund nachempfunden.

Aufschwung für das Dorf Ahlem durch Asphaltindustrie

Ursprünglich angelegt worden waren die Stollen in Ahlem jedoch für den Abbau von Asphalt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschaffte diese Industrie dem kleinen Dorf einen Aufschwung – und internationale Beziehungen. Die Firma „The United Limmer and Vorwohle Rock Asphalt Company“ mit Sitz in London beschäftigte 1874 bereits rund 250 Beschäftigte. Ebenfalls groß in die Produktion eingestiegen war zur selben Zeit die „Deutsche Asphalt AG“.

Um 1910: Der Abbau von Asphaltgestein im Ahlemer Untergrund. Quelle: Repro Rainer Dröse

Zunächst wurde das asphalthaltige Gestein im Tagebau abgetragen, nach 1900 wurden dazu Stollen in den Untergrund getrieben. Die Stollen, die nun die Häuser auf rund 100 Grundstücken in Ahlem gefährden. 1925 waren zwar die Eingänge verschlossen worden, nicht jedoch die weitverzweigten Tunnelsysteme dahinter.

Von Christian Bohnenkamp