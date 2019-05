Hannover

Michael Burgmüller war einer der ersten, denen geholfen wurde. Vor rund 40 Jahren hatte der heute 55-Jährige bei Pro Beruf seinen Hauptschulabschluss nachgeholt. Der Weg in ein neues Leben. „Ohne Pro Beruf wäre ich jetzt tot oder säße im Knast“, sagt der Familienvater. Deshalb ist er der Initiative, die am Freitag ihr 40-jähriges Bestehen feierte, noch heute dankbar.

Vom Flüchtling zum Friseur

„Damals haben sich meine Freunde vor die Straßenbahn geworfen oder sind alkohol- oder drogensüchtig geworden“, sagt Burgmüller. Bei der Jugendwerkstatt Vahrenheide, wie Pro Beruf in den Anfangsjahren hieß, sei ihm eine Perspektive gegeben worden. Und das obwohl er als Jugendlicher ein Rebell gewesen sei. „Zweimal bin ich hier rausgeflogen“, sagte Burgmüller. Doch er durfte auch wieder zurückkommen, wurde Schlosser und arbeitet heute bei der Straßenreinigung von Aha. „Hätte ich die Fürsprecher in der Jugendwerkstatt nicht gehabt, hätte ich das nicht geschafft“, ist er sich sicher.

Was einst primitiv in der Kirchenkeller der Titusgemeinde begann, hat mittlerweile große Umfänge angenommen. „Wir sind ein anerkannter Bildungsträger geworden“, stellt Pro-Beruf Geschäftsführer Rudolf Scholz klar. Jeden Monat sind es 1.500 junge Menschen, die Pro Beruf berät, ausbildet oder qualifiziert. Die Initiative ist somit die nach eigenen Angaben älteste noch existierende Jugendwerkstatt in Niedersachsen.

Pro Beruf hilft im Monat 1.500 jungen Menschen. Quelle: Frank Wilde

Heute haben viele der jungen Männer und Frauen bei Pro Beruf einen Migrationshintergrund. So wie Mohammed Murad, der vor dreieinhalb Jahren als Syrien-Flüchtling nach Deutschland kam und eine Ausbildung zum Friseur macht. Pro Beruf stellt dem 20-Jährigen sogar ein Zimmer in einer Azubi-Wohngemeinschaft. „Vorher habe ich mit jemand anderem in einem kleinen Raum in der Flüchtlingsunterkunft gelebt. Da konnte ich nicht lernen.“

Gefahr durch Brexit für Jugendwerkstatt

Die erste Ausbildung brach er deshalb ab –zu schwer fiel ihm das Lernen der deutschen Sprache. Inzwischen bekommt Murad für seine schriftlichen Arbeiten manchmal die Note Eins und freut sich über seine Aussichten: „Friseur zu werden, war immer mein Traumberuf.“

Finanziert wird Pro Beruf durch Mittel der Kommunen, des Landes und der Europäischen Union. Der EU-Fond für die Jugendwerkstätten könnte im Falle des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU aber erheblich schrumpfen, befürchtet Scholz und fordert: „Wir brauchen eine Verstetigung der Landesmittel.“ Denn die Wartelisten bei den Angeboten von Pro Beruf seien lang. „Die Jugendlichen heute brauchen diese Unterstützung mehr denn je“, meint Burgmüller.Und er muss es ja wissen.

Von Sascha Priesemann