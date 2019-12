15 Meter weit wurde die 64-Jährige von der Stadtbahn in Kirchrode mitgeschleift, dann blieb sie schwer verletzt liegen. Nach dem Unfall einer blinden Frau am Hochbahnsteig „Großer Hillen“ wollen Blinde in Hannover endlich mehr Sicherheit an Hochbahnsteigen und Haltestellen. Neu sind ihre Forderungen nicht.