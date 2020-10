Hannover

Er ist das Sprachrohr des Handels in Hannovers Innenstadt. Martin Prenzler ist seit 13 Jahren Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, in der 640 der 1200 Geschäfte organisiert sind. Der 49-Jährige ist verheiratet mit Caroline Prenzler (46), geschäftsführende Gesellschafterin der Parfümerie Liebe, die im kommenden Jahr 150-jähriges Jubiläum feiert.

Nach dem Karstadt Haupthaus verliert die Einkaufsstadt Hannover auch die größte Wurst-Basar-Filiale. Gibt es überhaupt noch Geschäfte in der Innenstadt, denen es gut geht?

Anzeige

Vielleicht zwei, drei der bei uns organisierten 640 Geschäfte erwirtschaften derzeit einen Umsatz, der über dem des Vorjahres liegt, das sind Lebensmittel-Einzelhändler. Aber auch die kämpfen ja noch mit den Kosten aus dem Lockdown. Alle anderen liegen teilweise deutlich unter Vorjahresniveau.

Lässt sich das genauer beziffern?

Wir reden da von den Umsätzen von eineinhalb bis zwei Monaten, die am Ende des Jahres in der Kasse fehlen werden. Das ist für einige dramatisch und absolut existenzbedrohend. Wir haben in der Innenstadt auch Geschäftskonzepte, die auf hoher Frequenz und niedrigen Gewinnmargen aufgebaut sind. Da bleiben dann gerade mal drei Prozent Gewinn.

Einige kleinere Geschäfte haben ja schon nach wenigen Wochen aufgeben müssen ...

Wem nach einem schlechten Monat die Puste ausgeht, der war schon vor der Corona-Krise ein Schmerzpatient, aber: Fast alle Geschäftsinhaber, die ich persönlich kenne, bewerten die Situation täglich neu.

Das heißt, wenn bekannte Marken wie Karstadt und der Wurst-Basar die Innenstadt verlassen, kann es einen Dominoeffekt geben?

Mir ist aktuell niemand bekannt, der direkt vor der Aufgabe steht, aber das sehr emotionale Karstadt-Aus bekräftigt sicher die Frage, die sich viele tagesaktuell stellen: Macht es noch Sinn, hier zu bleiben? Das Treibsandgefüge unternehmerischen Handels fußt auf dem Fundament des Vertrauens. Im Moment haben wir nur Ungewissheit und mangelnde Zuversicht.

Das Mietniveau in der City scheint sehr hoch zu sein. Susanne Hinsemann vom Wurst-Basar nannte die hohe Miete als einen der Hauptgründe, die Georgstraße 17 zu verlassen.

Seit fünf Jahren werden die Grenzen auf diesem Gebiet ausgereizt. In der Spitze haben wir in A-Lagen bis zu 200 Euro pro Quadratmeter im Monat. Kaltmiete. Das sind bei 100 Quadratmeter 20.000 Euro. München, Berlin und Frankfurt sind noch deutlich teurer, aber wir sind Hannover. Ich kenne kein einziges Mietverhältnis in der Innenstadt, das nicht neu verhandelt wird. Ich hoffe sehr, dass die Vermieter ein Entgegenkommen zeigen. Wer hart bleibt, hat vielleicht bald keinen Mieter mehr.

Subjektiv scheint die Innenstadt gar nicht so leer zu sein. Wie ist die Frequenz?

Wir haben drei Zählstellen mit Laserschranken und können die Frequenz ziemlich exakt erfassen. Wir sehen, dass wir seit vier Wochen wieder auf Vorjahresniveau sind. An guten Wochentagen kommen zwischen 200.000 und 250.000 Menschen in die Stadt. Die haben wir.

Aber sie lassen scheinbar nicht genug Geld in der Stadt.

Wir sehen weniger Tüten und Taschen und die Zahlen sind auch da eindeutig: Wir verzeichnen einen Umsatzrückgang von 20 Prozent. In einer Zeit, in der Shoppen durch Masken tragen und die ganzen Hygienemaßnahmen nicht mehr so lustvoll ist, haben wir es offenbar vor allem mit zwei Gruppen zu tun: das Schaupublikum, das die Preise sorgfältig vergleicht, auch mit dem Online-Handel. Und die Bedarfsdecker. Die waren sechs Monate nicht mehr da, kaufen zielgerichtet für 500 oder 700 Euro ein, und lassen sich dann wieder drei Monate nicht mehr blicken. Aber wo soll der große Konsum auch herkommen? In der Region sind 100.000 Menschen immer noch in Kurzarbeit, da ist die Kaufzurückhaltung doch fast logisch.

Wie viel kann das Weihnachtsgeschäft noch retten?

Das ist unsere nächste Sorge, dass das Weihnachtsgeschäft auch noch mies wird. Nachdem wir schon keine Kunden aus dem Ausland hatten, weil es keine Messen und keine großen Veranstaltungen gab. Die Inder, Chinesen und Japaner, die das Geld in die Fußgängerzonen brachten, gab es ja gar nicht. Und für ein gutes Weihnachtsgeschäft brauchen wir einen funktionierenden Weihnachtsmarkt. Weil die Kunden das oft verbinden: nach dem Geschenkekauf noch einen schönen Glühwein.

Was macht Ihnen eigentlich noch Hoffnung?

Das der Innenstadt-Dialog mit dem Rathaus endlich startet, den fordern wir seit vielen, vielen Jahren. Und dass nach jedem Waldbrand wieder Pflanzen wachsen. Es gab auch ein Leben nach Brinkmann, Erdmann und Sinn Leffers. Und es wird eines nach Karstadt und Corona geben. Die Menschen haben das Bedürfnis nach Nähe, nach dem Kauferlebnis in ihrer Stadt. Der Kröpcke ist der Kröpcke, und den kann auch das Internet nicht ersetzen.

Von Christoph Dannowski