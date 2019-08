Hannover

Wer im Viethof (Vahrenwald) zur Müllanlage geht, wird künftig den Geruch von Kirschen in der Nase haben. Durch einen Abwurfschacht entsorgen die Mieter von 144 Haushalten Abfall und Papier in sechs fruchtig parfümierte Container, die im Boden eingelassen sind. Einmal in der Woche kommt ein Kranwagen zur Leerung.

Der Spar- und Bauverein hat beim Abfallentsorger aha die erste Unterflur-Müllanlage der Stadt bestellt. Gut 50.000 Euro, so schätzt aha Vertriebsleiter Rainer Müller, kosten Container und Installation. Die war beim Startschuss aufwendig; im Normalbetrieb soll die Leerung jeder Sammelstelle nur vier Minuten dauern.

Konzept der Zukunft

Restmüll, Bioabfall, Papier und Leichtverpackungen werden barrierefrei und sauber einfach im Boden entsorgt. Deopads garantieren den Kirschduft für mindestens ein Jahr. „Unterflursysteme sind das Entsorgungskonzept der Zukunft“, sagt Spar- und Bauvereins-Vorstand Rainer Detjen.

Kann Müller bestätigen. In Berlin, Hamburg, aber auch Nienburg laufen die Systeme längst problemlos. aha will sie in Groß-Buchholz auf dem Gelände des ehemalige Oststadt-Krankenhauses, aber auch im neuen Stadtviertel Kronsrode installieren. Allein für dieses Jahr, so der Vertriebsmann, seien 60 Container geordert.

Vorstand Udo Frommann freut sich über Platzersparnis. Weil die alten Müllsammelstellen entfallen, können in der Viethof-Anlage überdachte Fahrradstationen gebaut werden. Der Spar- und Bauverein hat das Quartier energetisch saniert; gemeinsam mit dem kommunalen Energiedienstleister enercity soll eine Ladesäule für Elektroautos errichtet werden.

Das Konzept für die Umgestaltung des Innenhofs mit der Containeranlage stammt von Landschaftsplanern. Auch sie hoffen, dass am Ende alle Mieter begeistert sind. Müllentsorgung wird hier zur sehr sauberen Sache – ohne Gestank und Ungeziefer.

Von Vera König