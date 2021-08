Hannover

Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen in Hannover derzeit viel Geduld mitbringen. Bis zu sechs Wochen warten sie derzeit auf einen Termin für die praktische Prüfung. Das bestätigt Dieter Quentin, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen auf NP-Nachfrage: „Im Bereich Hannover müssen die Fahrschüler derzeit länger als gewöhnlich warten.“ In der Fahrschule von André Klippert in Misburg sind es seinen Angaben nach „bis zu sechs Wochen“.

Grund dafür sei zum einen die Verlängerung der Prüfungszeit von 45 auf 55 Minuten, die zu Beginn des Jahres eingeführt wurde. „Pro Prüftag ist das mindestens eine Prüfung weniger“, macht Quentin deutlich. Dazu komme die Pandemie: Aufgrund der Fahrverbote im vergangenen Jahr habe es 2020 in Niedersachsen rund 20.000 Fahrprüfungen weniger gegeben. Die müssten nun alle nachgeholt werden, so Quentin.

Bis zu sechs Wochen Wartezeit

Besonders hart treffen die langen Wartezeiten Personen, die im Rahmen einer Umschulung einen Lkw- oder Busführerschein machen. Denn: Sie können wegen einer fehlenden Prüfung im schlimmsten Fall einen Job gar nicht antreten. Ähnlich gehe es Pflegepersonal, welches den Führerschein für Patientenbesuche mache und entsprechend darauf angewiesen sei, so Fahrschulleiter André Klippert.

Die Prüfstellen seien zwar bemüht, den Stau der Prüfungen abzuarbeiten, doch so richtig spüre Quentin das noch nicht. „Uns wurde im Rahmen von Gesprächen zugesichert, dass der Mangel durch Mehrarbeit behoben werden soll. Bislang ist das aber nicht passiert.“ Quentin hofft, dass sich das endlich ändert und sich in Kürze wieder Normalität einstellt.

Mangel an Prüfern?

Die Fahrschule Voß in Herrenhausen hat derzeit 50 Prüftermine offen. „Tendenz steigend“, so Inhaber Felix Voß. Zwischen vier und sechs Wochen müssen Fahrschülerinnen und Fahrschüler bei ihm derzeit auf einen Prüftermin warten. Seiner Meinung nach sei dieser Stau nicht durch die Pandemie verursacht worden. Er macht den TÜV Nord verantwortlich: „Es wurde einfach nicht früh genug für entsprechenden Nachwuchs gesorgt. Jetzt fehlen natürlich Prüfer.“ Corona habe dann das „Fass zum Überlaufen gebracht“, so Voß. Auch Klippert ist der Meinung, dass nicht genug „Personal nachgekommen“ sei.

Dem widerspricht Rainer Camen, Pressesprecher des TÜV Nord: „Diese Änderung ist lange bekannt gewesen, so dass der TÜV frühzeitig entsprechendes Personal ausgebildet hat.“ Zu wenig Prüfer gebe es aufgrund der längeren Prüfungszeit nicht.

Fahrlehrer fordert mehr Transparenz

Der TÜV Nord spricht mit zwei bis drei Wochen von deutlich kürzeren Wartezeiten bei praktischen Fahrprüfungen. Camens Angaben nach komme es auch zu Wartezeiten bei der Fahrerlaubnisbehörde. „Das summiert sich dann natürlich“, so Camen.

Doch die Fahrerlaubnisbehörde hat mit der praktischen Fahrprüfung grundsätzlich nichts zu tun. Sie muss bereits im Vorfeld – nämlich schon bis zur theoretischen Prüfung – den Antrag des Fahrschülers bewilligen. Es kann also lediglich in Ausnahmefällen vorkommen, dass der Antrag nicht rechtzeitig vorliegt, beispielsweise wenn der Prüfling den Antrag nicht rechtzeitig stellt und die Fahrschule dieses nicht überprüft. „Wenn man den gesamten Zeitraum des Führerscheins betrachtet, kann die Fahrerlaubnisbehörde zwar eine Rolle spielen, ist der Antrag aber bewilligt, ist allein der TÜV verantwortlich“, so V0ß.

Theoretische Prüfung in Hildesheim

Fehlende Prüftermine gibt es aktuell nicht nur in der Praxis. „Auch bei den theoretischen Prüfungen warten wir mittlerweile zwei bis drei Wochen, ehe wir überhaupt einen Termin buchen können“, sagt Voß. Mit seinen Fahrschülern würde er teilweise schon nach Hildesheim fahren, um dort die Prüfung abzulegen. Klipperts Fahrschüler fahren sogar bis nach Braunschweig. „Da müssen sie natürlich auch erstmal von Eltern oder anderen Bekannten hingebracht werden.“

Mehrkosten von 600 Euro Für die Fahrschüler ist die Wartezeit mit deutlichen Mehrkosten verbunden, da sie in der Regel ein bis zwei mal die Woche eine Fahrstunde nehmen, um nicht aus der Übung zu kommen. Und genau dort folgt das nächste Problem: „Wir Fahrschulen haben natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten. Es bringt nichts, wenn ein Fahrschüler vier Wochen nicht fahren konnte, weil wir ihm keine Stunde anbieten konnten und er dann zur Prüfung geht“, sagt Fahrlehrer Felix Voß. Raphael Kaiser (18), der die Fahrschule Ertingshausen in Kleefeld besuchte, war eigentlich bereits im Mai bereit für seine praktische Prüfung. Doch er wurde immer wieder vertröstet. Dann traf ihn das doppelte Pech: „Anfang Juli hatte ich dann endlich einen Termin für die praktische Prüfung, musste aber in Quarantäne.“ Erst etwas mehr als einen Monat später hatte der 18-Jährige dann seine Prüfung – und bestand sie. Doch die Mehrkosten waren immens. Jede Woche hat Kaiser eine Fahrstunde genommen, um in Übung zu bleiben. Auf all die Wochen hochgerechnet, kommt er auf rund 600 Euro zusätzliche Kosten. Und das bei einem ohnehin schon stolzen durchschnittlichen Preis von 2.500 Euro für einen Führerschein. „Das tut schon weh“, so der 18-Jährige, der seinen Führerschein aus eigener Tasche bezahlt hat. Dafür hatte er zuvor unter anderem als Nachhilfelehrer gearbeitet. „Ich konnte es zwar irgendwie bezahlen, hätte es aber sehr gerne anders investiert“, macht er deutlich. Nicht alle können die Mehrkosten aufbringen: „Es gibt auch Familien, die von Kurzarbeit gebeutelt sind und das Geld einfach nicht übrig haben“, macht Fahrlehrer Klippert deutlich. Aber nicht nur das Geld spielte eine Rolle. „Ich habe natürlich immer auf die Freiheit gewartet, die man dann mit einem Führerschein hat“, so der 18-jährige Kaiser. Zumal seine Freunde bereits alle Auto fahren durften. Am Ende ist er aber froh, dass er nun endlich seinen Führerschein in den Händen halten kann.

Voß wünscht sich in Zukunft vor allem eins: Mehr Transparenz der Prüfungskapazitäten. „Es ist nicht ersichtlich, wer wie viele Termine bekommt.“ Er gehe davon aus, dass manche Fahrschulen bevorzugt werden.

Nach Angaben des TÜV werden bei der Vergabe von Prüfterminen „alle Fahrschulen gleichbehandelt“. Derzeit werde alles versucht, um Fahrprüfungen möglichst schnell stattfinden zu lassen. „Dafür haben wir Fahrzeugprüfer nun auch für praktische Fahrprüfungen eingesetzt“, erklärt Camen. Außerdem würde auch an Samstagen geprüft werden. Sprecher Camen erhoffe sich in den „schwierigen Zeiten der Pandemie“ von allen Beteiligten mehr Verständnis.

