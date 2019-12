Präsidenten der Landgerichte beklagten Personalmangel

HANNOVER

Die Präsidenten der norddeutschen Landgerichte fordern eine bessere personelle Ausstattung ihrer Gerichte. Das teilten die Chefs der Landgerichte in Hannover, Hamburg, Bremen, Hildesheim, Braunschweig, Detmold, Bückeburg, Kiel, Oldenburg, Osnabrück, Aurich und Verden am Donnerstag mit. Sie befanden sich in Hannover zum jährlichen Treffen des Vergleichsrings norddeutscher Landgerichte.

Die Präsidenten beklagten, dass im Gegensatz zum Personalaufbau bei Polizei und Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten nichts geschehe. So könnten einerseits mehr Anklagen auch im komplizierten Bereich der organisierten Kriminalität geschrieben werden. Andererseits führten umfangreichere Anklagen mit komplexen Sachverhalten zu längeren Gerichtsverfahren. So seien die verfassungsrechtlichen Pflichten in Haftsachen kaum noch zu erfüllen. Soll bedeuten: Es droht die Entlassung von Schwerverbrechern, wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Verhaftung vor Gericht stehen.

Fast 600 Vollzeitstellen fehlen

Aus der Beantwortung einer kürzlich gestellten FDP-Anfrage im Landtag geht hervor: In der niedersächsischen Justiz fehlen über alle Bereiche hinweg fast 600 Vollzeitstellen. Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) erklärte auf einer Diskussion des Richterbundes, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode den Personalbedarfsplan ausgleichen wolle. Die Legislatur endet 2022.

Personalmangel bereits spürbar

Bereits im September hatte Ralph Guise-Rübe, Präsident des Landgerichts Hannover, auf Personalengpässe hingewiesen. Nur durch das ausgeprägte Pflichtbewusstsein und den Diensteifer der Kollegen sei der Betrieb aufrecht zu erhalten. „Die Leistung der Kollegen imponiert mir, aber man darf die Leistungsbereitschaft nicht auszunutzen“, sagte er im September.

Bereits jetzt sei der Personalmangel in manchen Bereich spürbar. So zum Beispiel in Nicht-Haftsachen, in denen die Angeklagten viel zu oft lange auf ihren Prozess warten müssten. Auch Zivilverfahren könnten nicht mehr angemessen gefördert werden, heißt es in der Pressemitteilung der Landgerichtspräsidenten. Zumal das Personalberechnungssystem krankheitsbedingte Ausfälle, Elternzeiten oder verlängerten Mutterschutz nicht ausreichend berücksichtige.

Von Thomas Nagel