Hannover

Für die Studentinnen und Studenten in Niedersachsen geht es nach eineinhalb Jahren zurück an die Hochschule. Die neue Corona-Verordnung des Landes gibt dafür grünes Licht. Die Universitäten freuen sich über die Entscheidung – und arbeiten nun detaillierte Konzepte zur Umsetzung aus.

„Wir begrüßen es sehr und wir wissen, dass auch unsere Studierenden darauf dringend warten“, sagt Mechthild von Münchhausen, Pressesprecherin der Leibniz Universität Hannover. Die Präsenzlehre werde dabei an die 3G-Regel gekoppelt sein, sowie an Hygienekonzepte und an eine Maskenpflicht in Lehrveranstaltungen, wo der Abstand zwischen den Studierenden nicht eingehalten werden könne, heißt es. Wie das kontrolliert werden soll, stehe derzeit noch nicht fest. Es gebe aktuell Gespräche mit den entsprechenden Abteilungen sowie einen Austausch mit anderen niedersächsischen Hochschulen.

Impfangebote an der Uni Hannover

Zum Problem könnten die Bürgertests werden, welche für Ungeimpfte ab Mitte Oktober kostenpflichtig werden. Schließlich müssten ungeimpfte Studentinnen und Studenten dann täglich für einen neuen Test Geld bezahlen, um die 3G-Regel zu erfüllen. Das Ministerium macht deutlich, dass Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, davon ausgenommen sind. Weiter heißt es, dass ein Selbsttest unter Aufsicht als Voraussetzung für die Teilnahme an Präsenz ausreichen solle. Je nach dem wie viele davon Gebrauch machen, könnten die Unis mit der Umsetzung aber an ihre Grenzen kommen.

Ziel sei es vor dem Semesterbeginn noch eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen. Die Leibniz-Uni Hannover bietet beispielsweise vor dem Start noch drei Impftermine an (22. September, 6. Oktober, und 12. Oktober) an. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Universität. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) appelliert: „Nutzen Sie die Impfangebote und tragen Sie mit dazu bei, dass wieder mehr Normalität in unseren Alltag einkehren kann und wir ein Wintersemester in Präsenz erleben.“

Musikhochschule weitet Präsenz aus

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover darf aufgrund ihres künstlerischen Schwerpunktes bereits seit Mai 2020 mit Einschränkungen wieder geöffnet haben. Dafür wurden beispielsweise die Teilnehmerzahlen und Besetzungsgrößen in Ensembles reduziert. Außerdem wurden in der Gesangs-und Sprechausbildung mobile Trennwände eingesetzt und ein Zugang zur Hochschule war nur noch voriger Anmeldung möglich. Präsidentin Susanne Rode-Breymann macht deutlich, wie wichtig die Präsenz im künstlerischen Bereich ist: „Gerade in der stimmlichen Ausbildung oder am Instrument lassen sich Dinge digital schlechter zeigen oder korrigieren als in Präsenz.“

Aber auch für die Studierenden anderer Bereiche der Hochschule sei es ungemein wichtig, dass Präsenzveranstaltungen wieder der Standard werden – insbesondere für die Studierenden, die während der Pandemie ihr Studium begonnen haben oder in diesem Semester beginnen, heißt es. Daher begrüße man die die aktuelle Entscheidung. „Die 3G-Regel und die damit verbundenen Möglichkeiten werden nun dazu führen, dass die Präsenz ausgeweitet und auch in anderen Bereichen für größere Gruppen wieder umsetzbar ist.“ Details zur Umsetzung gebe es auch an der HTMH noch nicht.

Das sagen die Studentinnen und Studenten Für die Studentinnen und Studenten beginn im Wintersemester nach eineinhalb Jahren digitaler Vorlesungen wieder die Präsenz: „Ich freue mich sehr darauf nach so langer Zeit wieder in Präsenz zu sein“, sagt Lennart Patzschke (21), Sprecher des Asta der Hochschule Hannover. Der Student der angewandten Informatik ist aber auch skeptisch. „Ich bin gespannt wie das umgesetzt wird.“ Er fordert außerdem, dass Risikopatienten, die sich nicht impfen lassen können, nicht außer Acht gelassen werden. „Auch hier muss es ein Konzept geben, dass den Betroffenen das gleiche Studium bietet“ sagt er. Judith Fabregas Herrera studiert im siebten Bachelorsemester Heilpädagogik an der Hochschule Hannover. Die 29-Jährige findet die Rückkehr an den Campus „durch und durch positiv“. Die qualitative Lehre an Hochschulen sei vom Austausch und von Diskursen geprägt, so die Studentin. „Das geht natürlich besser, wenn man auch vor Ort ist.“ Sie freut sich auch ihre Mitstudenten wieder zu sehen. „Für mich war es in den vergangenen eineinhalb Jahren besonders schlimm den Bezug zu meinen Kommilitonen zu verlieren.“ Zwar habe es digitale Möglichkeiten des Austauschs gegeben, das sei jedoch nicht das Gleiche. Die 29-Jährige ist aber auch skeptisch. „Ich bin gespannt, wie das bei größeren Studiengängen ablaufen soll und ich habe Sorge, dass wir uns wieder an die Präsenz gewöhnen, die Hochschule dann wegen positiver Fälle aber wieder zurückrudern muss.“ Auch Jemima Kumpf (33) freut sich auf den Beginn in Präsenz. „Ich habe mich sehr über die Nachricht gefreut, wieder zur Hochschule gehen und Kommilitonen treffen zu können.“ Das digitale Arbeiten sei auf Dauer nervig gewesen, auch wenn die Hochschule alles gut koordiniert habe. Dennoch ist die Masterstudentin des Kommunikationsmanagements an der Hochschule Hannover auch gespannt: „Man hat sich zu Hause eingeigelt, bislang noch nicht viele Leute getroffen und jetzt geht es von null auf 100.“

Von Cecelia Spohn