Hochhäuser kommen in Hannover wieder in Mode. Am Andreas-Hermes-Platz entsteht bereits ein Hotel mit 15 Geschossen. Ähnlich hoch soll eines der Gebäude werden, die auf dem Gelände des alten Postckeckamtes an der Celler Straße errichtet werden sollen. Der Politik hat die Stadt schon ein Modell gezeigt.