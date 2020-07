Postbank im Umzugsstress: Protest gegen Verlegung nach Hameln

Hannover

Diese Umzugspläne sorgen in der Postbank weiterhin für Ärger. Mit einer Protestaktion hat die Belegschaft des Standorts Hannover am Sonnabend erneut gegen die Pläne demonstriert, die Niederlassung im Sommer 2021 nach Hameln zu verlegen. Den rund 500 Angestellten droht dann ein deutlich längerer Arbeitsweg, der vom Betriebsrat für 93 Prozent der Betroffenen als sogar „unzumutbar“ bewertet wird. Sie kämpfen für eine Alternative innerhalb der Landeshauptstadt.

Mit dem Abriss des maroden Gebäudes an der Goseriede haben sich die Mitarbeiter längst abgefunden. Dass der neue Arbeitsplatz aber gleich um 50 Auto-Kilometer nach Hameln verlegt wird, sorgt für Wut, Enttäuschung und Unverständnis. Dabei rühme sich die Deutsche Bank als Mutterkonzern doch dafür, dem Thema Work-Life-Balance besondere Beachtung zu schenken, wie eine Angestellte anmerkte. Mit der Entscheidung, der Belegschaft künftig stundenlanges Pendeln zuzumuten, würde man exakt das Gegenteil bewirken. Gleiches gelte für die Bemühungen zum Umweltschutz. „Was ist denn das für ein Umweltbewusstsein, wenn 500 Mitarbeiter im Schnitt 20.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto zur Arbeit fahren sollen?“, fragt Mitarbeiterin Ines Alabarta Schmidt, stellvertretend für viele Kollegen.

Zwei bis vier Stunden länger unterwegs

Sie selbst ist seit 1986 bei der Postbank und versichert: „Ich liebe meine Arbeit.“ Gegen den Umzug nach Hameln stemmt jedoch auch sie sich. Viel Lebenszeit droht buchstäblich auf der Strecke zu bleiben, wenn sie ab dem kommenden Jahr von Bothfeld mit Bus und Bahn pro Fahrt über eine Stunde mehr einplanen muss. Zeit, die dann nicht nur für die Familie und Freunde fehle. „Viele von uns haben auch Ehrenämter, ich betreue zwei WGs mit Menschen mit Behinderungen“, sagt Alabarta Schmidt. Andere Kollegen, die ohnehin bereits nach Hannover pendeln mussten, hätten es künftig noch viel weiter. Der Durchschnitt liege laut Betriebsrat zwischen zwei und vier Stunden – laut Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung gelten Arbeitswege bei Teilzeitkräften von mehr als 100 Minuten und bei Vollzeitbeschäftigten von mehr zweieinhalb Stunden als „unzumutbar“.

„Dabei geht nur darum, Kosten zu senken“, sagt Christian Thies, zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Die Immobilie in Hameln gehöre der Deutschen Bank, die Miete könne man so entsprechend einsparen. Ansonsten gebe es in Hannover genug Alternativen, die dem Konzern aber allesamt zu teuer für Callcenter-Arbeitsplätze seien. Für andere Tochterunternehmen leiste man sich dagegen durchaus auch Hannovers Innenstadtlage.

Kündigungen werden „billigend in Kauf genommen“

Hinzu kommt, dass viele Mitarbeiter Teilzeitkräfte sind. Schon jetzt sei abzusehen, dass einige kündigen werden, wenn der Aufwand für den Arbeitsweg und die eigentliche Arbeitszeit in keinem Verhältnis mehr stehen. „Es wird billigend in Kauf genommen, wenn nicht alle mitkommen“, so Thies’ Vorwurf in Richtung Deutsche Bank.

