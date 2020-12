Postamt Himmelsthür: „Weihnachtsmann, kannst Du trotzdem kommen?“

Hannover

Mehr als 6000 Briefe aus 21 Ländern der Welt haben Deutschlands ältestes Weihnachtspostamt in Himmelsthür bereits erreicht. Dabei hat es erst in der Vorwoche seine Pforten geöffnet und mit der Arbeit begonnen. Anders als der Name vermuten lässt, bearbeiten die elf Helfer, gut geschützt hinter Plexiglasscheiben, die Wunschzettel nicht im Hildesheimer Ortsteil, sondern zum vierten Mal in einem leerstehenden Büro auf dem Gelände des Pattenser Briefverteilzentrums. Dort, wo auf den ersten Blick nichts an Weihnachtsdorf, Wichtel oder Rentiere erinnert.

Wie jedes Jahr stünden Spielsachen ganz oben auf der Wunschliste, sagt der Postamt-Koordinator Jens Osterwald. Doch wie sehr Kinder die aktuelle Corona-Pandemie beschäftigt und sorgt, zeigen ihre Briefe. „Sehr viele Briefe drehen sich um Corona. Die Kinder wollen vom Weihnachtsmann wissen, wann das Virus endlich weggeht oder sie erzählen von ihrer Sehnsucht nach Oma und Opa, die sie schon lange nicht mehr sehen durften“, berichtet Osterwald.

Krise verstärkt Sehnsucht nach Beständigkeit

Dass die Sehnsucht nach Beständigkeit und Tradition in der Krise größer sein würde, hatte die Post erwartet, sagt Osterwald: „Deshalb stand es auch nicht zur Diskussion, trotz der massiven Hygienevorkehrungen, die wir treffen mussten, das Postamt nicht zu öffnen.“ Schon jetzt seien mehr Briefe in Himmelsthür angekommen, als in den Jahren zuvor. „Bis zum 23. Dezember rechnen wir mit weit über 20.000 Briefen. Jeder Brief, der bis dahin ankommt, wird bis zum Fest beantwortet.“

„Weihnachtsmann, bleibst Du wegen Corona am Nordpol ?“

Anneke ist fünf Jahre alt, auch ihr Brief wird von den elf Helferinnen, in diesem Jahr sind es nur Frauen, gelesen und beantwortet. Als Antwortbrief verschicken sie unter anderem eine Adventsgeschichte, von Corona kein Wort. „Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, die Pandemie in dem Brief auszulassen. Es tut den Kindern doch gut, wenn es wenigstens für einen kurzen Moment nur um Weihnachten geht und das Virus mal keine Rolle spielt. Die Kinder müssen in diesem Jahr schon viel zu viel entbehren“, so Osterwald.

Kindergartenkind Anneke treibt vor allem eine Frage um: „Kannst Du trotzdem kommen oder bleibst Du wegen Corona am Nordpol?“ Emma, vier Jahre alt, schreibt: „Ich hoffe, das Corona bald weg ist und ich wieder mit meinen Freunden spielen und mit meiner Familie normal Weihnachten feiern kann.“ Tianyi, die selber zugibt, kein kleines Mädchen mehr zu sein, hat dennoch an den Weihnachtsmann geschrieben. Ihr Wunsch: „Dass das Coronavirus von dieser Welt verschwindet und dass keine Menschen mehr Schmerzen haben oder gar daran sterben.“

Kann der Weihnachtsmann das Virus verschwinden lassen?

Das sei ein Wunsch, der uns vermutlich alle eint, sagt Jens Osterwald: „Aber bei diesem Wunsch kommt selbst der Weihnachtsmann an seine Grenzen. Da wollen wir keine falschen Hoffnungen säen.“

Von Britta Lüers