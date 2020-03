Positiv: Eine Welle der Solidarität

Hannover

Es wurde zuletzt viel über Hass geredet, der unbeherrschbar im Internet wütet und der sich im schlimmsten Fall in Attacken im realen Leben kanalisiert. Der ist natürlich nicht verschwunden, wird aber gerade überlagert von Begriffen wie Solidarität oder Nachbarschaftshilfen. Wenn man dieser Krise etwas Positives abgewinnen kann, dann dieses.

Corona lässt Grenzen schließen, bringt die Menschen auseinanderer. Auf der einen Seite. Gleichzeitig lässt es uns alle viel näher zusammenrücken. Es macht die Betroffenen kreativer. Es sind bewegende und schöne Bilder im Internet zu sehen, wie Italiener auf dem Balkon musizieren, um andere zu unterhalten. Auch in Deutschland musizieren Künstler über die sozialen Medien kostenlos, allen voran Pianist Igor Levit aus Hannover.

Helferbörsen gründen sich auch in Hannover

Und was noch viel wichtiger ist: Die Hilfsbereitschaft wächst. Sportvereine erklären sich bereit, Älteren beim Einkaufen zu unterstützen. Eltern unterstützen sich gegenseitig beim Betreuen der Kinder. In ganz vielen Stadtteilen, auch in Hannover, bilden sich Helferbörsen. Die ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernehmen.

Da sind zuallererst die Senioren, die lieber zuhause bleiben sollen. Aber auch sie müssen Lebensmittel besitzen, müssen zum Arzt. Oder sie brauchen einfach mal jemanden zum Reden – das geht auch am Telefon. Jeder kann da helfen, jeder kann schauen, ob jemand in seiner Umgebung Hilfe braucht. Und sollte das auch ganz dringend tun.

Die Krise als Chance auf einen neuen Umgang in der Gesellschaft

Die Welt erlebt gerade ganz besondere Zeiten – und vielerorts ein bisher nicht gekannte Welle der Solidarität. Die Krise als Chance für einen neuen Umgang in der Gesellschaft, für die Bildung einer ganz neuen Menschlichkeit? Es wäre zu schön.

Von christian lomoth