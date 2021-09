Hannover

Polizeikontrolle oder Weiterfahrt – darüber entscheidet an diesem Abend Gerrit Langer. Mit einer LED-Kelle in der Hand steht der Beamte an der Goethestraße, kurz vor der Kreuzung Brühlstraße in Richtung Calenberger Neustadt. Dort hat die Polizei Hannover am Sonnabend gegen 22 Uhr mit vier Sprintern und zahlreichen Beamtinnen und Beamten öffentlichkeitswirksam Stellung am Steintor bezogen. Verkehrsdelikte, Raser und vor allem Autoposer stehen unter verschärfter Beobachtung.

An diesem Wochenende hat sich die Polizei noch ein weiteres Ziel gesetzt. „Anlass der Kontrollen war die Feststellung, dass sich unter den sogenannten Autoposern auch Akteure aus dem kriminellen Milieu oder kriminellen Clanstrukturen befinden“, heißt es vonseiten der Behörde. Niedersachsenweit will die Polizei mehr Informationen über mutmaßliche Mitglieder sammeln, indem Fahrer und Fahrzeughalter kontrolliert werden.

Gerrit Langer entscheidet, wer in die Kontrolle muss. Quelle: Samantha Franson

Polizist Langer entscheidet nach Berufserfahrung und Bauchgefühl, wer in die Kontrolle muss. „Es hilft, wenn man sich ein bisschen mit Autos auskennt“, sagt er. Neben Fahrzeugtyp und Aufmachung der Autos sind auch auffälliges Fahrverhalten und Defekte ausschlaggebend. Besonders im Fokus der Polizei: Junge Männer, die in zum Teil unzulässig getunten Autos unnötige Runden durch die Stadt drehen.

Viele Fahrer von Luxus- und Sportwagen ersparen sich die Kontrolle aber und drehen vorher lieber in die enge Lützowstraße ab. Die Kontrolle ist schließlich schon gleich hinter der Kurve Münzstraße/Goethestraße zu erkennen. Das nimmt auch Langer zur Kenntnis als er eine junge Frau in ihrem in die Jahre gekommenen VW-Lupo um ihren Ausweis bittet: Sie war wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen.

Polizei Hannover: Poser gefährden die Verkehrssicherheit

Das Steintorviertel ist ein beliebtes Revier in der Stadt für Autofahrer, die gerne Motoren aufheulen lassen und lautstark anfahren. Oder wie es die Polizei im Vorfeld der Kontrollaktion beschreibt: „Es ist zunehmend festzustellen, dass die Verkehrssicherheit unter dem Verhalten von Verkehrsteilnehmenden leidet, die sich grob verkehrswidrig vorsätzlich über alle Regeln hinwegsetzen und mit hochmotorisierten Fahrzeugen den Straßenverkehr als ihre Bühne nutzen.“

In einem Einsatzfahrzeug kontrolliert Kim Krüger Personalien auf einem Tablet. Quelle: Samantha Franson

Die Fahrerin im VW-Lupo steht in der Kontrolle zwischen einem schwarzen 3er-BMW und einem weißen SUV. Die Kontrolle geht zu Beginn der Aktion noch zügig voran: Sie zeigt ihren Personalausweis, Führerschein und die Fahrzeugpapiere vor und fährt nach wenigen Minuten über die Goethebrücke davon. Der junge Fahrer eines Mercedes AMG mit Peiner Kennzeichen kann hingegen keinen Fahrzeugschein vorlegen. Seine Personalien und die der drei Mitfahrer werden überprüft.

Polizisten überprüfen Personalien per Tablet

Auch ein BMW-XS mit bulgarischem Nummernschild ist an der Reihe. „Ya sabir ...“ steht auf dem Sticker an der Heckscheibe – eine Bitte um Geduld. Das passt gut, denn die beiden Insassen werden genau kontrolliert. Während sich der Beifahrer eine Zigarette anzündet und eine Dose Energydrink aufreißt, sammelt Polizeikommissar Maximilian Müller die Personalausweise ein. Die gehen zur Überprüfung an Kim Krüger und ihre Kollegin, die in einem Einsatzfahrzeug per Tablet die Personalien überprüfen. „Das dauert“, sagt Polizeikommissar Müller, denn vor Ort gibt es nur zwei Geräte.

Am Ende kommt heraus, dass der SUV mit bulgarischem Nummernschild eigentlich in Deutschland zugelassen ist – ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Kontrolle erregt mehr Aufsehen als auffällige Autos

„Je später es wird, desto mehr Poser sind unterwegs“, sagt Polizist Langer, der weiter Autofahrerinnen und Autofahrer herauswinkt. An diesem Abend erregt die Verkehrskontrolle mit LED-Leuchten am Boden, den Einsatzfahrzeugen und zahlreichen Polizistinnen und Polizisten allerdings mehr Aufsehen als auffällige Autos.

Zwei junge Männer drehen gegen 22.30 Uhr ihre dritte Runde an der Maßnahme vorbei. Es ist überdeutlich, dass hier viel Geld in Form sehr hochpreisiger Autos unterwegs ist. Aber von Raserei, aufheulenden Motoren oder anderem provokantem Verhalten ist wenig zu sehen und zu hören. Kaum jemand muss seinen Kofferraum öffnen oder aussteigen.

Ein Autofahrer hat seine Ausweisunterlagen im Kofferraum – er muss aussteigen. Quelle: Samantha Franson

Am Steintor selbst ist an diesem Abend mehr los

Deutlich mehr Verkehr und Trubel herrscht derweil rund um die Clubs im Herzen des Steintors an der Reuter- und Scholvinstraße zu. Wer hier zu Fuß ist und über die Straße möchte, muss sehr aufmerksam sein – denn die Autofahrer nehmen die Grünphasen der Fußgängerampeln kaum zur Kenntnis. Darauf weist auch eine Gruppe Frauen die Insassen eines vollbesetzten VW Golfs eindrücklich hin. Doch die feixen nur durch das Fenster und fahren weiter. Hier steht nirgends Polizei.

Die Maßnahme vor der Goethebrücke nimmt derweil ihren behördlichen Gang. Gegen 23.30 Uhr bauen die Polizistinnen und Polizisten ihre Station am Steintor ab. Die Goethestraße ist wieder frei. Bis 4 Uhr am Sonntagmorgen sollten die Kontrollen in der Stadt aber noch andauern.

Die Ergebnisse der Aktion will das Landeskriminalamt am Montag vorlegen.

Von Manuel Behrens