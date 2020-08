Hannover

Umweltsünder, Wasserverschwender, Egoisten? Besitzer von großen Pools in Hannovers Kleingärten sind in die Kritik geraten. Der Bezirksverband der Kleingärtner und die Stadt Hannover planen ein Verbot der Becken für 2021. Dagegen wehren sich jetzt Pächter, die diese in ihren Gärten aufgestellt haben. Sie fühlen sich zu unrecht an den Pranger gestellt. „Der Wasserverbrauch ist überhaupt nicht so groß, wie viele meinen. Wir lassen das Wasser einmal ein und nutzen es dann den ganzen Sommer über“, sagt Maren Kock, die mit ihrer Familie eine Parzelle beim Kleingärtnerverein Tannenkamp-Mecklenheide in Ledeburg gepachtet hat.

Genutzt werden könne es so lange, weil es mit Pumpen und Chlor immer wieder aufbereitet werde. Dabei sei der Verbrauch geringer, als wenn man immer wieder neu ein Planschbecken befülle. Diese sollen laut Bezirksverband vom Verbot ausgenommen werden. Kock ärgert auch, dass „Opa Heinz nebenan täglich drei Stunden den Garten bewässern darf, aber uns die Nutzung der Pools verboten werden soll“. Dabei ginge dafür in Summe sehr viel mehr Wasser drauf. Pro Stunde können es beim Rasensprengen bis zu 800 Liter sein.

Poolbesitzer: „Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben“

Verärgerung und Beschwerden über die Pools hatte es vor allem in Kolonien gegeben, in denen Wassernot herrscht, zum Beispiel bei den Kleingärtnervereinen Limmer und Bemerode. Der Vorwurf: Die Poolbesitzer würden knappes Wasser auf Kosten der anderen Gartenpächter verbrauchen. Kock findet das unfair. Zum einen, weil es in ihrer Kolonie gar keine Wassernot gebe. Zum anderen, weil die Pools bereits im Frühjahr befüllt würden, während das Wasser „wenn überhaupt erst im Spätsommer knapp wird“.

Steffen Schumann, der einen Kleingarten in Hemmingen hat, fürchtet, dass auch bei ihm ein Verbot kommen könnte, wenn dieses in Hannover durchgesetzt wird. „Die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben“, fordert er. Während sich Besitzer von Einfamilienhäusern „riesige Pools mit 20.000 Litern in den Garten stellen dürfen, sollen uns die Pools mit 5000 Litern verboten werden“, ärgert er sich.

„Es gibt einen Generationenkonflikt “

Für Engin Sarikaya ist es auch eine Frage der Kosten. „Wenn ich mit der ganzen Familie ins Schwimmbad gehe, bin ich inklusive Essen und Trinken schnell 100 Euro los“, rechnet er vor. Zumal er sich dort wegen der Corona-Pandemie auch nicht wohlfühle. Bianca Zeiske findet es außerdem sehr angenehm, dass sie sich in Ruhe um den Garten kümmern kann, während sich die Kinder im Pool vergnügen. Dadurch schaffe sie „viel mehr“, berichtet sie.

Ein weiteres Argument von Pool-Gegnern: Sie fürchten, dass mit Chlor und anderen Chemikalien versetztes Wasser nach der Benutzung einfach abgelassen wird und so den Boden und das Grundwasser verseucht. Eine Sorge, die Maren Kock für unbegründet hält. „Es reicht, wenn man den Pool im Herbst wenige Tage stehen lässt. Dann verflüchtigt sich das Chlor, und man kann das Wasser ohne Probleme ablassen“. Viele würden es aber sogar im Pool lassen und im kommenden Jahr erneut verwenden.

Sie vermutet, dass es im Grunde um etwas ganz anderes geht, als die Pools. „Es gibt einen Generationenkonflikt“, sagt sie. Derzeit seien viele Kolonien im Umbruch. Ältere Menschen gäben ihre Gärten auf, junge Familien rückten nach. „Es gibt viele sehr nette Nachbarn. Aber es gibt eben auch diese Korinthenkacker, die sich an allem stören“, klagt Kock.

Erfrischend: Das Wasser im Pool von Maren Kock. Sie möchte nicht darauf verzichten und hält die Vorwürfe von Pool-Gegnern für unbegründet. Quelle: Nancy Heusel

Beleidigungen und Kündigung wegen Pool-Streit?

Wie weit der Zoff um die Pools führen kann, lässt sich im Kleingärtnerverein Jagdstall in Vahrenheide beobachten. Pächterin Jutta Mielke jedenfalls ist sich sicher, dass sie aus der Kolonie geworfen werden soll, weil sie sich beim Vorstand über ihren neuen Nachbarn beklagt hatte, weil der einen „völlig überdimensionierten Pool mit 13.000 Litern Fassungsvermögen aufgestellt hat“. Der Nachbar wiederum habe sie angeschwärzt, weil sie Waldbäume im Garten hat, die laut Gartenordnung nicht erlaubt sind. Mielke und ihr Ehemann haben mittlerweile die Kündigung vom Vorstand erhalten. Sie glaubt, dass der Poolbesitzer diesen aufgehetzt hat und auch deshalb Unterstützung fand, weil „auch Mitglieder des erweiterten Vorstands einen Pool haben“.

Tanja Besecke, die Vorsitzende des Kleingärtnervereins, versichert: „Mit Pools hatte die Kündigung überhaupt nichts zu tun“. Grund dafür seien die Bäume, die Mielke nicht entfernen wolle. Zudem deutet Besecke an, dass es sich bei Mielke um eine schwierige Pächterin handele.

„Nur, weil ich mal den Mund aufgemacht habe, soll ich nach 28 Jahren meinen Garten räumen. Das ist Mobbing“, ärgert sich Mielke, die auch berichtet, sie sei vom neuen Nachbarn als „Schlampe“ beschimpft worden. Ursache „aller Probleme“ sei die „Poolfrage, die auf heftigen Widerstand stößt“. Sie ärgert sich auch, dass die kleingärtnerische Nutzung immer weiter in den Hintergrund trete und neben Pools auch immer mehr Trampoline aufgebaut würden. Kinderfeindlich sei sie nicht, schließlich habe sie selbst drei Enkel. Allerdings würden die Gärten „zu reinen Freizeitgärten verkommen“.

Von Christian Bohnenkamp