Die Polizei sucht nach der 17-jährigen Kimberly B. aus Hannover und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Die junge Frau hat am Freitag, 17. April ihre Wohnadresse in Hannover-Vinnhorst verlassen und gilt seitdem als vermisst.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hat die Jugendliche am Freitag nach 18 Uhr ihre Wohnadresse an der Schulenburger Landstraße unbemerkt verlassen. Seitdem fehlt jede Spur. Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrem Auffinden. Deshalb wendet sich die Polizei nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise, wo sich die junge Frau aufgehalten hat oder sich aktuell befindet.

Die Vermisste ist circa 1,75 Meter groß und hat rötliche, mittellange Haare. Zuletzt war sie mit einer Jeans und einer hellen Jacke bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 31 17 entgegen.

