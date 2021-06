Pollermütze: Wie Sehbehinderte in Hannover auf eine unsichtbare Gefahr aufmerksam machen

Hannover

Eiskalt ist es nicht, dennoch haben einige Poller in Hannover jetzt weiß-rot gestreifte Mützen auf. Grund der Aktion – die in zwölf Städten in Niedersachsen stattfindet – ist es, für mehr Sicherheit zu Sorgen: Und zwar vor allem für Sehbehinderte, die die mitunter unscheinbar gefärbten Poller übersehen und sich wehtun.

„So wenig Poller wie möglich“

„Für uns sind diese grauen Poller eine unsichtbare Gefahr“, sagt Andreas Mangelsdorf vom Blinden- und Sehbehindertenverband in Hannover bei einem Treffen mit Stadtbaurat Thomas Vielhaber auf dem Hannah-Ahrendt-Platz, wo reihenweise graue Poller stehen. Mit der Aktion will man die Stadt für das Thema sensibilisieren. „Es wäre schön, wenn wir Barrierefreiheit gar nicht mehr erwähnen müssten.“

Der Stadtbaurat nahm den Hinweis – und eine Pollermütze (sie war aufgrund fußballerischer Vorliebe schwarz-gelb) – gern entgegen. Gerade vor dem Hintergrund des demographischen Wandels werde Barrierefreiheit, genau wie der Fußgänger in der Verkehrsplanung immer wichtiger. „Uns muss es sogar darum gehen, so wenig Poller wie möglich zu haben – und dann diese auch farblich besser zu markieren.“

Von Simon Polreich