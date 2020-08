Polizisten geschlagen und beleidigt: Bewährung für 29-Jährige

Hannover

Ihre Trauerbewältigung ist Denise R. (29) zum Verhängnis geworden. „Ein Freund von mir war gestorben, ich habe mir die Kante gegeben“, sagt die Angeklagte am Mittwoch. „Kante“ heißt bei der Frau: Alkohol und Cannabis. Kokain hatte sie am 29. Oktober 2019 auch noch im Blut.

Die „Trauer“ der Frau hielt mehrere Stunden rund neun Polizisten auf Trab. Die Angeklagte hatte zu laut Musik gehört und auch noch gesungen. Ein Nachbar fand das so schrecklich, dass er die Polizei rief. Als die Streife zum dritten Mal anrückte, nahmen die Beamten Denise R. mit auf die Wache.

Anzeige

In der Zelle auf den Boden uriniert

Was dann folgte, ist bemerkenswert: Die Frau beleidigte die Beamten auf das Übelste. „Bullenschweine“ war noch die „netteste“ Beleidigung. Sie trat um sich, verteilte Kopfstöße. Sie stieß Todesdrohungen aus und verletzte eine Beamtin (29) am Kopf. Das Ganze ging in der Wache weiter. „In der Zelle urinierte sie auf den Boden“, heißt es in der Anklage.

Weitere NP+ Artikel

Denise R. trägt ein rotes Oberteil mit Blumenmustern. Ihre klaren Gesichtszüge lassen sie sympathisch erscheinen. „Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, meinte sie im Amtsgericht. Erklärte aber auch: „Es wird wohl so gewesen sein.“ Während die Polizistin, die verletzt wurde, von dem Tag erzählte, senkt die Angeklagte den Blick. Es ist ihr peinlich, wie sich im Oktober 2019 aufführte. An die Polizistin muss sie 200 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Nach dem Vorfall verzichtet die Angeklagte auf Drogen

Richterin Bianca Benack-Ziche verurteilte die Angeklagte zu fünf Monaten Haft auf Bewährung. Und ging dabei deutlich über die geforderte Geldstrafe des Staatsanwalts hinaus. „Sie haben die ganze Nacht eine Dienststelle auf Trab gehalten“, so die Richterin. Allein der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte habe eine Mindeststrafe von drei Monaten.

Zusätzlich muss die junge Frau 100 Arbeitsstunden leisten. Ganz nebenbei fragt man sich, wie eine Hartz-IV-Empfängerin Geld für Cannabis und Kokain hat. Und sie muss die Drogen gewöhnt sein. „Sie hat auf alles normal reagiert, auch nicht geschwankt“, erzählte die Polizistin. Mehr als drei Stunden nach der Festnahme hatte sie noch 0,8 Promille Alkohol im Blut. Doch Rauschgifte sollen nicht mehr das Problem der Angeklagten sein. Denise R.: „Es hat sich alles geändert. Ich nehme keine Drogen mehr und habe geheiratet.“

Von Thomas Nagel