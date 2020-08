Hannover

Nach seinem Auftritt auf einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen ist ein Polizist aus Hannover zumindest vorübergehend suspendiert worden. Er war auf der Querdenker-Demonstration am vergangenen Sonntag in Dortmund als Redner aufgetreten und hatte den „blinden Gehorsam“ seiner Kollegen kritisiert.

Unter den Teilnehmern der Protestveranstaltung waren wie bei anderen Demos dieser Art auch rechte Gruppen. Ähnlich wie diese bezeichnete der Kriminalhauptkommissar auf der Bühne Politik und Medien als „Lügner“. Die Coronamaßnahmen würden ihn an das „dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte“ erinnern. Auch damals hätten sich die Sicherheitskräfte bedingungslosem Gehorsam unterworfen.

Die Auflösung der Corona-Demo am 1. August in Berlin sei aber keine polizeiliche, „sondern eine politische Entscheidung“ gewesen, behauptete der Beamte. Auch wenn er betonte, als Privatperson zu sprechen, verwies er mehrfach darauf, Polizist zu sein.

Polizisten müssen sich mit Äußerungen zurückhalten

Auch Polizeibeamte hätten selbstverständlich das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, so Polizeisprecherin Heike de Boer auf Anfrage. „Das gilt insbesondere für das private Umfeld.“ In der Öffentlichkeit sind diesem Recht indes gewisse Grenzen gesetzt. „Generell gilt, dass sich Polizeibeamtinnen und –beamte sowohl im Dienst als auch in ihrer Freizeit zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu bekennen und für deren Einhaltung einzutreten haben. In ihrem Auftreten und bei ihren Äußerungen in der Öffentlichkeit sind sie dabei allerdings zur Mäßigung und Zurückhaltung aufgerufen“, so de Boer weiter.

Werden diese Grenzen überschritten, sei ein dienstrechtliches Vorgehen obligatorisch. Daher wurde dem Beamten zunächst für drei Monate die Ausübung der Dienstgeschäfte verboten. In dieser Zeit werde geprüft, „ob gegen die gebotene Neutralität und die sogenannte Wohlverhaltenspflicht verstoßen wurde.“ Wenn nach drei Monaten kein Disziplinarverfahren eingeleitet wird, erlischt die Suspendierung.

Gewerkschaft befürwortet Suspendierung

„Die Polizeibehörde hat umgehend gehandelt und den in solchen Fällen üblichen Weg in Gang gesetzt“, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Dietmar Schilff. Er wies darauf hin, dass Beamte „sich auch außerhalb des Dienstes zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten“ müssten. Dies beinhalte auch, mit einer Positionierung in der Öffentlichkeit zurückhaltend zu sein.

Von Andreas Krasselt