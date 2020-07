Polizeipräsident: In Hannover sind fünf kriminelle Familienclans aktiv

Das Treiben krimineller Clans macht den Menschen in Hannover Angst. Vorfälle wie Anfang Juni, als in Badenstedt Angehörige zweier verfeindeter Familien auf der Straße mit Waffen, Baseballschlägern und Holzlatten aufeinander losgingen, verstören. Was Polizeipräsident Volker Kluwe gegen kriminelle Clans tun will, erklärt er im NP-Interview.

Innenminister Boris Pistorius hat gesagt, Clankriminalität ist in Niedersachsen ein ernst zu nehmendes Problem. Wie ernst nehmen Sie das Problem?

Ich nehme dieses Phänomen genauso ernst wie unser Innenminister.

Was heißt das konkret?

Menschen, die sich abschotten, einen überhöhten familiären Ehrbegriff ausleben, die allgemeine Rechtsordnung ablehnen, Straftaten begehen, provozieren und bedrohen, verbreiten bewusst Unsicherheit in der Gesellschaft. Gepaart mit einem hohen Maß an Gewaltbereitschaft und einem hohen Mobilisierungsgrad wirkt sich das äußerst negativ auf das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger aus. Erst vor kurzem haben wir in Peine erleben müssen, dass man auch vor der Polizei nicht Halt macht – dort wurde eine Kollegin Opfer von Bedrohungen und Sachbeschädigungen. Jede Form von Gewalt gegen die Polizei, ethnische Abschottung sowie Ablehnung unseres Rechtsstaates akzeptieren wir heute und auch in Zukunft nicht.

Konsequentes Vorgehen gegen Clans

Viele Jahre gab es in ganz Deutschland kein entschlossenes Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gegen kriminelle Clans, weil es – so sagen es Kritiker – politisch nicht gewollt war. Man befürchtete eine Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen...

...es geht uns nicht um die Stigmatisierung ganzer Familien, aber wir werden konsequent gegen Personen vorgehen, die meinen, im Schutze ihrer Familien Straftaten begehen zu können. Auf der Basis fundierter Analysen entwickeln wir gemeinsam mit der Justiz entsprechende Konzepte und Maßnahmen.

Wie ernst ist das Problem in Hannover?

Gemessen an statistischen Zahlen registrierter Straftaten und in Relation zur Einwohnerzahl sind clankriminelle Aktivitäten auf den ersten Blick kein gewichtiges Problem. Die Fallzahlen bewegen sich nach aktuellen Erkenntnissen lediglich im Bereich der niedrigen bis mittleren Kriminalität.

Aber dennoch nehmen die Menschen in Hannover das Treiben von Familienclans wahr...

...in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung ist in Hannover zu berücksichtigen, dass durch die territorialen Gegebenheiten und durch starke polizeiliche Präsenz die Wahrnehmung und Einordnung der Clankriminalität zum Beispiel bei so genannten Tumultlagen anders ist, als beispielsweise in ländlicheren Regionen. Die polizeilichen Einsatzkräfte sind nahezu unmittelbar vor Ort und können entsprechende Auseinandersetzungen frühzeitig auflösen und Eskalationen verhindern.

Wenn es um Clankriminalität geht, sind Shisha-Bars häufig im Visier der Polizei. Quelle: dpa

Trotzdem haben Hannoveraner nach Ereignissen wie in Badenstedt, wo etwa 30 Angehörige zweier verfeindeter Großfamilien in aller Öffentlichkeit mit Waffen, Baseballschlägern und Holzlatten aufeinander losgingen, Angst...

...Sachverhalte wie in Badenstedt können in einem hohen Maß das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen. Dieser Selbstjustiz auf offener Straße werden wir entgegenwirken. Durch Präventionskonzepte, einem sehr niedrigschwelligen Einschreiten und dem konsequenten Umsetzen polizeilicher Maßnahmen sollen künftig derartige Ausschreitungen vermieden werden.

Welche Maßnahmen haben Sie gegen das ernst zu nehmende Problem der Clankriminalität in Hannover bislang ergriffen?

Wir haben in unseren Dienststellen die so genannten „Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Clan“ geschaffen, die mit ihrer besonderen fachlichen Expertise Kolleginnen und Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes sowie des Ermittlungsdienstes besonders sensibilisieren. Unser dienststellenübergreifendes Analysenetzwerk erstellt zudem personen- und phänomenbezogene Lagebilder und erzeugt auf diese Weise gezielte Ermittlungsansätze. Mit unserer Neuorganisation werden wir auch in jeder Polizeiinspektion eine „Ständige Ermittlungsgruppe für komplexe kriminelle Strukturen“ einrichten. Diese werden sich im besonderen Maße auf Clankriminalität konzentrieren.

In welchen Bereichen von Hannover sehen Sie Schwerpunkte der Clankriminalität?

Nach unseren Erkenntnissen verteilt sich die Clankriminalität auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover. Räumliche Brennpunkte, mit Ausnahme des aktuellen Sachverhaltes in Badenstedt, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Dennoch gibt es sie im Bereich der Polizeidirektion Hannover…

...Angehörige von Großfamilien wohnen nicht immer in einem Stadtteil oder gar in einem Haus, sondern können in unterschiedlichen Orten ansässig sein. Wir wissen, dass in den eher ländlich geprägten Bereichen der Polizeidirektion Hannover ebenfalls größere Familien wohnen, deren Aktivitäten clanspezifische Kriterien aufweisen und daher von uns genau beobachtet werden.

Drogendelikte, Körperverletzungen , Bedrohungen

Auf welchen Deliktsfeldern sind kriminelle Clans in Hannover aktiv?

Angehörige krimineller Clans sind in unserem Zuständigkeitsbereich mit unterschiedlichsten Straftaten aufgefallen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Körperverletzungen, Ladendiebstähle, Betrug, Bedrohungen und um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Was tut die Polizei gegen Clankriminelle, die beispielsweise im Bereich des Steintors provokant auftreten?

Das Quartier Marstall/Steintor stellt bekanntermaßen einen Brennpunkt in unserem Zuständigkeitsbereich dar und steht im besonderen Blickpunkt polizeilicher Präsenz- und Kontrollmaßnahmen. Aus diesem Grund wurde dieser Bereich auf Grundlage des Polizeigesetzes auch zur „Kontrollörtlichkeit“ erklärt. Die so genannte „Tuning/Poser“-Szene steht schon länger im polizeilichen Fokus. Es handelt sich um ein Phänomen, unabhängig von der Zugehörigkeit der Verursacher zu Clanstrukturen.

Inwieweit geht die Polizei gegen die Fahrer dieser „Protzkarren“ vor?

Es finden niedrigschwellig Kontrollen dieser Fahrzeuge und Fahrzeuginsassen statt. Dafür gibt es in der Polizeiinspektion Mitte sowie beim Zentralen Verkehrsdienst beispielsweise speziell für den Bereich „Tuning“ geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Neben den Kontrollen in den Regeldiensten finden auch wiederkehrende Schwerpunkteinsätze zu diesem Phänomen statt. Sofern Erkenntnisse mit Clanrelevanz gewonnen werden, werden diese in das Informations- und Analysenetz der Behörde eingespeist.

Kriminelle Clans : Strukturen werden aufgehellt

Wie viele kriminelle Clans gibt es nach Einschätzung der Polizei im Bereich der Direktion Hannover?

In der polizeilichen Datensammlung sind bislang für Hannover fünf Clans als solche definiert, deren Strukturen im Rahmen von Ermittlungen fortlaufend aufgehellt werden. Darüber hinaus werden ständig intensive Analysen durchgeführt, um weitere Großfamilien zu ermitteln, die im Zusammenhang mit der Clankriminalität stehen könnten.

Wie hoch schätzt die Polizei die Anzahl der Mitglieder dieser kriminellen Clans?

Die genaue Anzahl der Familienmitglieder ist nur schwer zu erheben und auch nur von nachrangiger Bedeutung, denn nicht alle Familienangehörige sind auch kriminell. Wir wollen nicht stigmatisieren.

Die Polizei hat in Hannover im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Clankriminalität 366.650 Euro beschlagnahmt. Quelle: dpa

2019 wurde von Clankriminellen in Niedersachsen Vermögen im Wert von 5,7 Millionen Euro sichergestellt – wie viel davon in Hannover?

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover wurden im Zusammenhang mit der Clankriminalität drei Verfahren geführt, in denen insgesamt Vermögen in Höhe von 366.650 Euro beschlagnahmt wurde. Es handelte sich dabei um Delikte der Geldwäsche, der Zuhälterei und des Handels mit Betäubungsmitteln. Bei einem der Delikte wurde im Laufe der Ermittlungen allerdings festgestellt, dass dieses nicht mehr der Clankriminalität zuzuordnen ist.

In Berlin und NRW ist die Polizei in der Vergangenheit immer wieder mit Razzien gegen kriminelle Clans vorgegangen – und hat die Straftäter so unter Druck gesetzt. Warum gab es vergleichbare Aktionen bislang nicht auch in Hannover?

Die Dienststellen der Polizeidirektion Hannover führen in ihren Zuständigkeitsbereichen Einsatzmaßnahmen nach eigener Lagebewertung durch und reagieren mit geeigneten Maßnahmen auf erkannte Brennpunkte. Beispielhaft führen wir aktuell nach den Vorfällen in Badenstedt verstärkte Maßnahmen in Form von Präventionseinsätzen durch.

Kontrollen entfalten Wirkung

Von polizeilichen Maßnahmen gegen beispielsweise Dönerläden, Barber-Shops und Shisha-Bars ist in Hannover bislang wenig bekannt...

… es werden regelmäßig lageorientiert Einsatzmaßnahmen wie zum Beispiel Kontrollen von Shisha-Bars oder auch gemeinsame Aktionen mit dem Zoll zur Verhinderung der Schwarzarbeit durchgeführt. Diese Kontrollen entfalten auch Wirkung auf den Phänomenbereich Clankriminalität.

War das Ereignis in Badenstedt, wo verfeindete Familienclans in aller Öffentlichkeit aufeinander losgegangen sind, ein Einzelfall? Oder sehen Sie die Gefahr derartiger Ausbrüche auch an anderen Orten in Hannover?

Aufgrund der besonderen kulturellen und emotionalen Einstellungen entsprechender Großfamilien können sich derartige Vorfälle jederzeit ereignen. Wir stellen häufig innerfamiliäre Sanktionen bei Verstößen gegen den stark ausgeprägten familiären Ehrbegriff und Eskalationen aus nach unserer Bewertung nichtigen Anlässen fest.

Streitigkeiten verfeindeter Clans nicht vorhersehbar

Was sind die Hintergründe so genannter Tumultlagen?

Auslöser sind dabei häufig familienübergreifende Streitigkeiten, welche polizeilich nicht vorhersehbar sind. Dennoch wird im Bereich der Analyse sowie bei Präventionseinsätzen ein Schwerpunkt auf die Früherkennung möglicher „Ausbrüche“ gelegt, um bereits im Vorfeld etwaige Eskalationen zu verhindern.

Welche Gefahr geht für die Gesellschaft in Hannover von kriminellen Clans aus?

Wir stellen bei kriminellen Clans eine erhöhte Aggressionsbereitschaft und einen sehr hohen Mobilisierungsgrad fest. Wenn vor diesem Hintergrund Clan-Angehörige glauben, im Schutze ihrer Strukturen, Straftaten begehen zu können, sorgt das für eine sehr große Verunsicherung in unserer Gesellschaft. Provokationen, Bedrohung und Gewalttätigkeiten – auch gegen Beamte von Polizei, Justiz und Verwaltung – führen darüber hinaus zu einer nachhaltigen Beeinflussung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger.

Von Britta Mahrholz