Hannover

Drei schwarz gekleidete Jugendliche ziehen die Aufmerksamkeit der Bundespolizisten auf sich. Sie sind gegen 22.10 Uhr im Hauptbahnhof Hannover unterwegs, der in der Nacht zu Sonnabend erstmals zur Waffenverbotszone erklärt wurde. Und die drei haben augenscheinlich etwas zu verbergen. Da sie sich nicht vor Ort durchsuchen lassen wollen, begleiten sie sechs Beamte nach draußen. Neben dem Gebäude, im Schatten des Posttunnels, hat die Bundespolizei für genau solche Fälle ein Zelt aufgebaut. Dort müssen die Jugendlichen die Taschen leeren.

„Wir mussten in den vergangenen Wochen feststellen, dass im Hauptbahnhof vermehrt gefährliche Gegenstände mitgeführt werden“, sagt Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover. Die Beamten entdeckten verbotene Einhandmesser, Küchenmesser sowie Schlagstöcke. Und längst habe die Zahl der Gewaltdelikte wieder das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht. Zwar werde nicht jede Waffe eingesetzt, „aber wenn man sie dabei hat, wird man auch mutiger“, sagt Daniel Mucha, Leiter der Bundespolizeiinspektion im Hauptbahnhof. Die Kontrollen sollen präventiv wirken.

Waffenverbotszone nur bis Sonntag

Rund 280.000 Menschen passieren die Station täglich. Wer hier ein Messer zückt, wird schnell auch zur Gefahr für Unbeteiligte. Erstmals richtet die Bundespolizei deshalb die Verbotszone ein. Von Freitag, 18 Uhr, bis Sonnabend, 2 Uhr, ist alles Gefährliche tabu. Dasselbe gilt auch in der darauffolgenden Nacht. In der Zeit dürfen die 80 Beamten jeden überprüfen. Triftige Ausnahmen – etwa Handwerker mit Hammer – bleiben erlaubt. Die Maßnahme ist zudem befristet, „weil sie einen deutlichen Rechteeingriff darstellt“, sagt Ristow. Deshalb ist Sonntag schon wieder Schluss.

Zusammengeklappt hat das Messer links die Größe und Form einer Scheckkarte. Ein weiterer Mann im Hauptbahnhof trug gleich zwei Küchenmesser bei sich. „Ich wollte Paprika schneiden“, sagte er den Beamten. Quelle: Samantha Franson

Im hinteren Bereich des Hauptbahnhofs überprüfen die Polizisten gegen 21.10 Uhr den 17-jährigen Colin. Er ist mit Freunden unterwegs und hat eine Plastikflasche bei sich, aus der es deutlich nach Energydrink riecht – vermutlich mit Alkohol gemischt. Colin muss die Arme ausbreiten, die Ermittler tasten ihn ab. Fündig werden sie nicht. „Ich habe absolutes Verständnis für die Maßnahme“, sagt der 17-Jährige. Danach zieht er weiter. Ganz anders sieht es Merlin: „Das ist so unnütz“, schimpft der 16-Jährige bei seiner Kontrolle. „Quatsch mit Soße.“ Gefährliches hat auch er nicht dabei.

Partytreff Hauptbahnhof: Steter Alkohol-Nachschub

Beide fallen genau ins Muster, nach dem die Bundespolizisten vornehmlich Ausschau halten: jung, männlich, Partyvolk. „Erlebnisorientiert“ nennen es die Beamten. Bundespolizist Magnus Meisiek erklärt, warum es so viele in den Hauptbahnhof zieht: „Wegen Corona gibt es kaum Möglichkeiten“, sagt der Dienstgruppenleiter der Nachtschicht. „Hier können sich alle gut mit Getränken und Essen versorgen.“ Vor allem der Spar-Markt sichert nahezu rund um die Uhr Alkohol-Nachschub. „Und dann versteht man sich zum Ende der Party plötzlich vielleicht nicht mehr so gut wie am Anfang“, sagt Meisiek trocken.

Zur Galerie Die Bundespolizei hat den Hauptbahnhof Hannover am ersten Februar-Wochenende zur Waffenverbotszone erklärt. In zwei Nächten dürfen die Beamten jeden kontrollieren und nach gefährlichen Gegenständen wie Messern suchen. Es gab einige Funde.

„Listig“ nennt Inspektionsleiter Mucha Einhandmesser und ähnliches. In Sekundenbruchteilen lassen sie sich zum Zustechen aufklappen. Ein Mann in Höhe des Reisezentrums hat neben einer Flasche Kräuterschnaps zwei Küchenmesser bei sich. „Ich wollte Paprika schneiden“, sagt er. Die Beamten stellen sie dennoch sicher. An anderer Stelle wirkt die Kontrolle etwas absurd: Vor einem Lift wird eine Obdachlose überprüft, die einen Einkaufswagen mit ihren Habseligkeiten schiebt. Darauf liegt ihr kleiner Hund. Doch die Frau hat in ihrer Jacke ein altes, kleines und stumpfes Messer: „Das ist zum Brotaufschneiden“, erwidert sie perplex.

Scharfe Sachen der etwas anderen Art

„Wir kommen vom Schrottwichteln“: Im Rucksack eines Studenten finden die Polizisten unter anderem einen Flaschenöffner in Penis-Form und ein Kondom-Notfallset. Quelle: Samantha Franson

Schmunzeln müssen die Beamten dann, als sie gegen 22.30 Uhr eine Gruppe Studenten stoppen: Im Rucksack des 23-jährigen Suleiman finden sie scharfe Sachen der etwas anderen Art: darunter einen Flaschenöffner in Penis-Form und ein Kondom-Notfallset. „Wir kommen vom Schrottwichteln“, sagt der Maschinenbaustudent und muss selbst lachen. „Das wollten wir eigentlich vor Weihnachten schon machen, kamen aber nicht dazu.“ Natürlich darf er die Sachen behalten und begrüßt die Kontrollen: „Wir gehen hier täglich durch, Sicherheit ist wichtig.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten Ertappten der ersten Nacht sind einsichtig, auch wenn es bei verbotenen Waffen eine Anzeige gibt. Wer partout nicht hört, müsste mit einem Zwangsgeld von mindestens 200 Euro rechnen. Unter Umständen drohen sogar Hausverbot oder Beförderungsausschlüsse vom Bahnverkehr. „Wir haben rund 500 Identitätsfeststellungen gemacht“, sagt Jörg Ristow am Sonnabend. Dabei durchsuchten die Beamten 450 Personen, 23 gefährliche Gegenstände stellten sie sicher – darunter 17 Messer inklusive sechs verbotener Varianten. Auch Pfefferspray wurde gefunden. Beifang: neun zur Fahndung ausgeschriebene Menschen und ein paar Drogen.

Messer in Scheckkarte versteckt

Daniel Mucha (li.), Leiter der Bundespolizeiinspektion Hannover, und Magnus Meisiek, Dienstgruppenleiter der Nachtschicht. Quelle: Samantha Franson

Unter denen, die in die Waffenstatistik eingehen, sind auch zwei der drei schwarz gekleideten Jugendlichen, die in den Posttunnel gebracht wurden. Als sie im Zelt durchsucht werden, murmelt einer nur: „Mist“. Die Beamten finden einen Schlagstock und eine Messerklinge, die in einer Art Scheckkarte versteckt ist. Den Ermittlern ist klar, dass so etwas nicht wirklich zur Selbstverteidigung dient. Was die 16-Jährigen damit aber vor hatten, bleibt offen. Nachdem die Personalien aufgenommen und Anzeigen gefertigt sind, können die Jugendlichen gehen. Allerdings müssen die Eltern sie abholen. Es bleibt die kleine Hoffnung, dass auch das einen erzieherischen Effekt hat.

Von Peer Hellerling, Samantha Franson (Fotos) und Frank Tunnat (Video)