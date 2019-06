Hannover

Hat es am Abend von Himmelfahrt am Nordufer des Maschsees einen Fall von Polizeigewalt gegen einen 17-Jährigen gegeben? Ein Video, das am Montag im sozialen Netzwerk Facebook auftauchte, legt dies zumindest nahe. In der einminütigen Sequenz ist sehen ist, wie ein Jugendlicher von Polizisten auf Pferden zunächst gestellt und dann von mehreren Polizeibeamten in Schutzkleidung hart zu Boden gedrückt wird. Dann läuft ein bis dahin unbeteiligter Mann ins Bild.

Bilder aus einem Video bei Facebook. Quelle: Facebook

Am Dienstag wies die Behörde die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. Wörtlich heißt es dort: „Aktuell kursiert im Netz ein Video, welches eine Festnahmesituation am Maschsee-Nordufer im Rahmen des Himmelfahrteinsatzes zeigt. Nach dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Der stark alkoholisierte 17-jährige Radler hatte am Vatertag gegen 19.15 Uhr im Vorbeifahren berittene Polizeibeamte bespuckt. Nachdem er daraufhin durch die betroffenen Kollegen und ihren Pferden eingeholt worden war, sollte er einer Identitätsfeststellung unterzogen werden.

Verhalten „keine Zivilcourage“

Dieser zu diesem Zeitpunkt ruhigen Einsatzsituation, in der alle standen, näherte sich (wie auf dem Video zu sehen) zielstrebig ein Unbeteiligter, der eine Kollegin von hinten anging. Daraufhin brachte ein Einsatzbeamter diesen Mann mittels „einfacher körperlicher Gewalt“ (so heißt es im Gesetz) zu Boden. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass es der Polizei per Gesetz erlaubt ist, körperliche Gewalt als Form des unmittelbaren Zwangs anzuwenden. Das, was der junge Mann da zeigt, ist keine Zivilcourage. Im Gegenteil: Sein Verhalten lässt die Situation unnötig eskalieren. Der 17-Jährige widersetzt sich der rechtmäßigen Feststellung seiner Personalien und wird aufgrund dessen durch Kollegen ebenfalls zu Boden gebracht.

Ermittlungen gegen Radfahrer laufen

Nach jetzigem Stand ermitteln wir gegen den minderjährigen Radfahrer wegen des Verdachts der Beleidigung, der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Wir möchten euch in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass es sich NICHT um Zivilcourage handelt, wenn ihr euch in eine Kontrollsituation der Polizei einmischt. Sollten etwagige Maßnahmen eurer Meinung nach nicht adäquat (gewesen) sein, kann man die Kollegen im Nachhinein ansprechen. Des Weiteren haben von Maßnahmen Betroffene immer (!) die Möglichkeit, die Handlungen von unabhängigen Institutionen (Beschwerdestelle, Gerichte, usw.) überprüfen zu lassen.“

Mittlerweile wurde das Video bei Facebook gelöscht.

