Hannover

Die NP befragte sie zu den Videos der Polizeieinsätze in Hannover, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg.

Vier Videos kursieren im Internet, die Polizeieinsätze in vier deutschen Großstädten zeigen, unter anderem in Hannover. Sie sorgen für Diskussionsstoff, weil sie die Frage aufwerfen: Wie berechtigt ist die Gewalt, die in den Videos zu sehen ist? Wie bewerten Sie das?

Anzeige

Sehr unterschiedlich. Bei dem Polizeieinsatz in Hannover ist zu sehen, wie ein Polizist eine unbeteiligte Frau wegschubst in Höhe ihres Kopfes oder Oberkörpers. Das wirkt unverhältnismäßig, weil keine Gefahr von ihr auszugehen scheint. Wenngleich die Situation insgesamt sehr unübersichtlich ist.

Weitere NP+ Artikel

Zunächst fixieren die Beamten einen Jugendlichen, drei weitere mischen sich ein. Einer wird durch einen Beamten zu Boden gebracht. Bei diesem Jugendlichen ragt ein Schlagstock aus einer hinteren Jeanstasche.

Was zeigt, wie unübersichtlich die Gesamtsituationen für die Beamten häufig sind. Und seit es den Vorfall mit George Floyd im Mai in Minneapolis gegeben hat, der zu Tode gekommen war, nachdem sich ein Polizist auf seinen Hals gekniet hatte, sind die Menschen aufmerksamer. Seither häufen sich Handy-Videos, wie sie gerade kursieren. Das ist insofern gut, weil es eine Debatte auslöst. mehr Menschen stellen sich die Frage: Wie viel Gewalt, wie viel Zwang durch Polizeibeamte ist angebracht?

Und die Antwort?

Ist schwer! Wenn wir auf die Videos zurückkommen, würde ich zum Beispiel sagen, dass im Falle des Frankfurter Einsatzes eine Handlung nicht mehr im gesetzlichen Rahmen war. Es ist zu sehen, wie ein Mann von den Beamten zu Boden gebracht und bereits fixiert worden ist. Als der Mann dann am Boden liegt, tritt ein Beamter ihm in den Rücken. Für mich sieht das aus wie ein klassischer Fall von Nachtreten. Auch Polizisten sind nur Menschen, sind durch die Festnahmesituation vielleicht aufgeheizt, ärgern sich, dann passiert’s. Es ist auch zu sehen, wie ein älterer Beamter den Kollegen nach dem Vorfall zur Seite nimmt und mit ihm spricht. Juristisch bewerten wir in solchen Fällen immer die Verhältnismäßigkeit, mir scheint sie in diesem Fall nicht gegeben zu sein.

In Düsseldorf ist ein Beamter zu sehen, der in Kopfnähe, wenn nicht auf dem Kopf eines fixierten 15-Jährigen kniet. Das erinnert mich an George Floyd. Umso mehr hat mich gewundert, dass der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul gesagt hat, Knien auf dem Kopf beziehungsweise auf dem Ohr sei erlaubt, nur auf dem Hals nicht.

Und genau wegen solcher Fragen ist die Debatte so wichtig, die gerade angestoßen worden ist. Es muss geklärt werden, was wir als Gesellschaft noch als verhältnismäßig ansehen, was ist heute angemessen? Muss ich zum Beispiel bei Jugendlichen in solchen Einsätzen den gleichen Maßstab anlegen wie bei Erwachsenen? Müsste ich nicht in der polizeilichen Ausbildung auch in Bezug auf jugendliche Renitenz geschult werden? Und wie ist das im Falle des Hamburger Videos? Der Jugendliche wirkt, als wäre er nicht ganz bei Sinnen, als stünde er unter Drogen oder sei psychisch beeinträchtigt. Mir scheint auch nicht unbedingt angemessen, dass da auf einmal acht oder zehn Beamte vor ihm stehen, das wirkt auf mich nicht deeskalierend, sondern beängstigend. Die Debatte ist nun eine Chance für uns alle, zu überlegen, was wir wollen.

Was wäre Ihre Forderung?

Zum einen geht es um die Tatsachenfrage. Wir müssen klären, wie wir nachweisen können, was rechtmäßig und was rechtswidrig ist. Dann müssen wir lernen, offener mit solchen Vorwürfen umzugehen, mehr Transparenz zu schaffen. Und drittens steht die Frage im Raum: Sind Ermittlungen nach solchen Vorfällen wirklich immer so unabhängig, wie wir uns das wünschen? Die Frage hatte uns ursprünglich auch zu unserem Forschungsprojekt gebracht.

Inwiefern?

Uns war aufgefallen, dass die Anklagequote gegenüber Polizeibeamten sehr niedrig ist. Im Falle von Körperverletzungen gibt es im Falle von Polizisten eine Anklagequote von etwa zwei Prozent, in Bezug auf die Restbevölkerung aber von 20 bis 25 Prozent. Staatsanwälte gehen offenbar nicht so oft gegen Polizeibeamte vor. Häufig ist die Beweislage unklar, manchmal ist es schwer, Polizisten zu identifizieren, etwa bei Großveranstaltungen.

Im Fall Düsseldorf ermitteln Beamte aus Duisburg.

Was ein guter Anfang ist. Besser noch ist, denke ich, wenn es Stellen außerhalb der Polizei gibt, an die Betroffene sich wenden können, wie es Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben und wie es Berlin einführen möchte: Dort soll es unabhängige Ermittler für solche Fälle geben. Beauftragte der Parlamente, die diesen, aber nicht den Innenministerien unterstellt sind.

Um den Korpsgeist zu umgehen.

Genau. Wenn es unabhängige Untersuchungen geben soll, muss es auch unabhängige Ermittler geben.

Von Verena Koll