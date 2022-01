Polizeieinsatz am Wunstorfer Bahnhof: Einsatzkräfte haben am Sonnabend mit Spürhunden einen Intercity-Express durchsucht. An Bord war Sprengstoff vermutet worden. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht. Allerdings mussten zahlreiche Passagiere länger in Wunstorf ausharren.